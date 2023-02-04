إصابات واعتقالات باعتداء الاحتلال على الجالية الإفريقية في القدس

وطن: أصيب مساء السبت عدد من أبناء الجالية الإفريقية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة بالاختناق ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم، واعتقال مقدسي ونجله.

وقال الناشط ناصر قوس: إن قوات الاحتلال اقتحمت الجالية الافريقية، وقامت بخلع أبواب المنازل، وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت صوب السكان.

وأضاف أن القوات اعتقلت المقدسي أحمد القاضي (50 عاما) ونجله محمود من الجالية الإفريقية، واقتادوهما إلى مركز شرطة القشلة بالبلدة القديمة بالمدينة.

وأشار إلى أن القوات هاجمت سكان الحي بعنف واعتدت عليهم وعلى أطفالهم، دون سبب قبل انسحابها من المكان.

المصدر: (صفا)