الالاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

وطن: تظاهر عشرات الآلاف مساء السبت، ضد حكومة نتنياهو، فيما توسعت رقعة الاحتجاجات.

توسعت رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف جهاز القضاء الاسرائيلي، إذ تظاهر عشرات الآلاف في كل من "تل أبيب" وحيفا والقدس وبئر السبع "وريشون لتسيون" "وهرتسليا"، مساء السبت.

وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي وخطة وزير القضاء الاسرائيلي، ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وكانت المشاركة الاحتجاجية الأكبر في "تل أبيب"، حيث تجمهر الآلاف في ساحة "هبيما" فيما شارك عشرات الآلاف بمسيرة احتجاجية نحو شارع "كابلان".

وأغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي العديد من الشوارع تزامنا مع المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو.