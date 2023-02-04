حراك المعلمين يعلن الإضراب يوم غد من الطابور الصباحي

وطن: أعلن حراك المعلمين الدخول في إضراب من الطابور الصباحي في المدارس مع توجه المعلمين لجميع المراحل دون استثناء وعلى رأسها التوجيهي، حيث يدخل الإضراب حيز التنفيذ بمجرد نزول الراتب مقتطعاً أو ناقصاً أو غير شامل لعلاوة ال 15% التي حققها الإضراب الأخير، مع ضرورة التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً.

وقال الحراك في بيان وصل وطن نسخة منه "ها قد مر عام و ربع العام تقريباً على الأزمة المالية المزعومة، وسنة إلا ربع على إضرابنا الأخير الذي نتج عنه عدة أمور هامة، نوجزها فيما يلي: كشف مدى الاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، و إماطة الغطاء عن مدى التلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم حتى؛ لكن المعلم وكما عهدته الأمم على مر العصور آثر على نفسه ولو بها خصاصة؛ وذلك حرصاً منه على المصلحة السامية للطالب والمجتمع على حد سواء".

وأكد الحراك على "ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين والذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022 ، حيث لم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه؛ لأن الجميع يدركون خطورة وجود تمثيل ديمقراطي حر للمعلمين منتخب على أساس شفاف ونزيه بينهم، فيه يتم تولية الأقدر والأصلح مما سيتيح تحقيق باقي المطالب بسهولة، حيث أن الحراك مهمته نشر المطالب والتوعية بها لا تحقيقها، فمهمة تحقيقها وصيانتها خاصة بالنقابة."

ودعا الحراك "وسائل الإعلام الحرة وأولياء الأمور والطلاب ومؤسسات المجتمع الفاعلة إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام قبل بداية الفعاليات، حيث هناك متسع من الوقت لتدارك المحظور قبل وقوعه."

وأكد الحراك أنه "لن يبدأ الإضراب مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيداً، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة."

وقال الحراك إن هذا البيان هو "دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين التي لن يعطوا حصة واحدة دون تحقيقها، فلن نكرر ما حدث في العام الماضي مجدداً."

وفيما يلي نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ﴾ صدق الله العظيم

الزملاء الكرام … الزميلات الماجدات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ها قد مر عام و ربع العام تقريباً على الأزمة المالية المزعومة، وسنة إلا ربع على إضرابنا الأخير الذي نتج عنه عدة أمور هامة، نوجزها فيما يلي: كشف مدى الاستخفاف بالمعلم وحقوقه ومطالبه، و إماطة الغطاء عن مدى التلاعب والتسويف بتنفيذ مبادرة هزيلة لم ترقَ لمستوى تطلعات المعلم حتى؛ لكن المعلم وكما عهدته الأمم على مر العصور آثر على نفسه ولو بها خصاصة؛ وذلك حرصاً منه على المصلحة السامية للطالب والمجتمع على حد سواء، وعليه فإننا في حراك المعلمين الموحد 2022 وكل من يثق بنا من أنصارنا نعلن الآتي:

أولاً: يدخل الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه ( لجميع المراحل دون استثناء وعلى رأسها التوجيهي ) حيز التنفيذ بمجرد نزول الراتب مقتطعاً أو ناقصاً أو غير شامل لعلاوة ال 15% التي حققها الإضراب الأخير، مع ضرورة التعهد بعدم المساس بالراتب مستقبلاً، حيث أنه لا يكفي كاملاً فكيف وإن كان ناقصاً، كما أن احتمالية العودة للدوام قبل انهاء مهزلة الاقتطاع من رواتبنا وتجميد جزء منها غير واردة لدينا بتاتاً.

ثانياً: التأكيد على ضرورة تشكيل تمثيل نقابي ديمقراطي حر للمعلمين والذي كفلته مبادرة المؤسسات في مدة أقصاها 1/9/2022 ولم ينفذ هذا البند ولم يتم السعي إلى تنفيذه؛ لأن الجميع يدركون خطورة وجود تمثيل ديمقراطي حر للمعلمين منتخب على أساس شفاف ونزيه بينهم، فيه يتم تولية الأقدر والأصلح مما سيتيح تحقيق باقي المطالب بسهولة، حيث أن الحراك مهمته نشر المطالب والتوعية بها لا تحقيقها، فمهمة تحقيقها وصيانتها خاصة بالنقابة.

ثالثاً: ندعو وسائل الإعلام الحرة وأولياء الأمور والطلاب ومؤسسات المجتمع الفاعلة إلى تحويل قضية المعلم إلى قضية رأي عام قبل بداية الفعاليات، حيث هناك متسع من الوقت لتدارك المحظور قبل وقوعه.

رابعاً: نؤكد في حراك المعلمين الموحد 2022 أننا لن نبدأ إضرابنا مع أحد ولن ننهيه بأمر من أحد، فمن يريد أن يصطاد في الماء العكر فليذهب بعيداً، فلا عودة هذه المرة إلا وقد شكلنا تمثيلنا الديمقراطي الحر ليتكفل بتحقيق مطالبنا العادلة.

خامساً: يعتبر هذا البيان دعوة لأولياء الأمور بعدم إرسال أبنائهم للمدارس حتى تتحقق مطالب المعلمين التي لن يعطوا حصة واحدة دون تحقيقها، فلن نكرر ما حدث في العام الماضي مجدداً.

عاشت وحدتنا النقابية الحرة

حراك المعلمين الموحد