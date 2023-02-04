اتحاد العمال يعلن دمج فرعيه في الضفة وغزة إداريًا وماليًا

وطن: قرّرت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بالإجماع، توحيد الاتحاد بين شطري الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية، تنظيميًّا وماليًّا وإداريًّا بنظام واحد، كخطوة على طريق توحيد الحركة العماليّة الفلسطينية، وتعزيز دورها الوطنيّ في النضال الفلسطيني من أجل الحريّة والاستقلال.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد في مدينة رام الله، اليوم السبت، وضمّ كلّ أعضاء الأمانة العامة للاتحاد، ورؤساء فروعه في المحافظات الشمالية، بحضور عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية فيها واصل أبو يوسف، ومفوض المنظمات الشعبية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمد المدني، وعدد من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.

من جانبه، أثنى مفوض المنظمات الشعبية محمد المدني على هذا القرار الذي جاء عقب جهود لتذليل العقبات التي تحول دون إنجازها.

وأكد أن الحوارات جارية مع باقي النقابات والأذرع العمالية، وصولا إلى إنجاز هذا الأمر، إضافة إلى الحوارات بين اتحاد عمال فلسطين، واتحاد نقابات عمال فلسطين فيما هو قادم".

وشدّد على أنّ مثل هذا التوجه له أثره على إنجاز الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام الذي أضر بالقضية الفلسطينية، داعيًا الكلّ الفلسطيني إلى العمل على تصليب الجبهة الداخلية وتوحيدها في مواجهة الاحتلال.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة القوانين التي تكفل للعمال الفلسطينيين حقوقهم، وإصدار تشريع للضمان الاجتماعي، وما يضمن السلامة المهنية للعمال في أماكن عملهم، الأمر الذي يشكّل عامل نهوض للحركة العمالية بمهماتها النقابية والنضالية.

ورحب الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير المشاركون في الاجتماع، وكتلهم النقابية والعمالية، بهذا الإعلان الذي سينعكس إيجابا على مسيرة العمل النقابي في فلسطين.