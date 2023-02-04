الاحتلال يشكل وحدة خاصة لتنفيذ الاعتقالات في صفوف المقدسيين

وطن: شكلت شرطة الاحتلال "وحدة خاصة" جديدة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، مهمتها تنفيذ مزيد من الاعتقالات والاستدعاءات بالمدينة، خلال الأيام المقبلة، مما يشكل خطوة خطيرة تهدف لإحداث المزيد من الضغط والتنكيل بالمقدسيين.

وعادة ما تشكل شرطة الاحتلال هذه الوحدات حينما تصعد حملات اعتقال المقدسييين، كتلك التي شُكلت خلال نيسان/أبريل، وكانون الأول/ ديسمبر الماضي.

ومنذ بداية العام 2023، كثفت قوات الاحتلال من حملة استهدافها وملاحقتها للشبان والفتية المقدسيين، وشنت حملات اعتقال وإبعاد، بالإضافة إلى إصدار قرارات بالاعتقال الإداري والحبس المنزلي، وأحكام بالسجن الفعلي.

وبلغت حصيلة الاعتقالات في المدينة المقدسة، خلال كانون الثاني/يناير الماضي، 255 مقدسيًا، بينهم 71 قاصرًا، تركزت أغلبها في بلدة سلوان بواقع 86 معتقلًا.

وعلى غرار وحدات الاعتقال، تشكل شرطة الاحتلال وحدات للتحقيق أيضاً، حيث قال رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن سلطات الاحتلال حينما تُقرر تنفيذ حملة اعتقالات واسعة في القدس تعمل على استحداث وحدة جديدة خاصة للتحقيق، وتجلب عددًا كبيرًا من المحققين الناطقين باللغة العربية للتعامل مع المعتقلين.

ولفت إلى أن شرطة الاحتلال اختارت ولأول مرة أن يكون مقر وحدتها الجديدة في حي الشيخ جراح وسط المدينة، حتى يسهل على عناصر الشرطة تحويل المعتقلين إليها، وهذا مؤشر خطير، ودائمًا ما يكون موقع الوحدة الخاصة إما في معتقل "المسكوبية" أو محطة شرطة "عوز" أو "جبل أبو غنيم"، لكن هذه المرة اختار الاحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس.

وأضاف أبو عصب: "هذا دليل على أن مثل هذه الوحدات الإسرائيلية المقتحمة لمنازل المقدسيين والمنفذة للاعتقالات، ستُحول الأسرى على وجه السرعة لمركز التحقيق في الشيخ جراح، تمهيدًا لتنفيذ المزيد من الاعتقالات، والتي تطال في غالبيتها الأطفال".

وقال أبو عصب : "نحن مقبلون على حملات اعتقال كبيرة في المدينة المحتلة خلال الأيام القادمة"، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 مقدسي، منذ العملية التي نفذها الشهيد خيري علقم في مستوطنة "النبي يعقوب" شمالي القدس، وأجرت تحقيقًا مع عدد كبير منهم، وبعدها أفرجت عنهم، بشرط الحبس المنزلي أو الإبعاد عن أماكن سكناهم.

وأوضح المحامي المقدسي مدحت ديبة، أن تشكيل الوحدة الخاصة يهدف التضييق أكثر على المقدسيين، وتحديدًا في الأماكن الأكثر احتكاكًا مع قوات الاحتلال، مثل الشيخ جراح، وإقامة مركز ثابت للشرطة من أجل تقييد حرية السكان، وإطلاق أيدي المستوطنين للتنكيل أكثر بحقهم.

واعتبر ديبة أن تشكيل هذه الوحدة يهدف التضييق على المواطنين لتهجيرهم، موضحا ان هدف هذه الوحدة الرئيس هو المواجهة المباشرة معهم، وملاحقتهم ومعاقبتهم، وتنفيذ مزيد من الاعتقالات بحقهم، وليس معاقبة أي مستوطن أو يهودي في الشيخ جراح.

(المصدر - وكالة صفا)