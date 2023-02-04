روسيا تعلن القضاء على 200 جندي اوكراني وتدمير مستودعات أسلحة

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، قتل نحو 200 عسكري أوكراني خلال الساعات الماضية، وتدمير مستودعات أسلحة وعشرات الآليات العسكرية.

وقالت وزارة الدفاع، إن القوات الروسية تواصل هجماتها في أكثر من محور، وشنت غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف تشكيلات اللواء 92 ميكانيكي في مناطق كراكمالنو وبيريستوف في مقاطعة خاركوف، حيث تم القضاء على 30 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبات مصفحة.

واشارت الى ان القوات الروسية واصلت هجماتها بالقرب من منطقة ديبروفا، التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم استهداف نقاط تمركز القوات الأوكرانية والقضاء على أكثر من 100 جندي، خلال اليوم الماضي.

واضافت "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للعمليات الهجومية، سيطرت القوات الروسية على خطوط ومواقع ذات أهمية استراتيجية، ونتيجة للقصف المدفعي تم القضاء على نحو 60 جنديا أوكرانيا، وتدمير عدد من الآليات العسكرية ومدفع هاوتزر من نوع "MSTA-B"، ومنظومة مدفعية ذاتية الدفع وقاذفة صواريخ من نوع غراد".

وفي منطقتي كراماتورسك وغوليدار التابعتين لجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعين للذخيرة والصواريخ، حسب الدفاع الروسية التي اوضحت ايضا انه و"في اتجاه جنوب دونيتسك وزابوروجيه، استهدف الجيش الروسي بقصف مدفعي وحدات تابعة للجيش الأوكراني وتمكن من القضاء على أكثر من 35 جنديا وتدمير دبابة وناقلتي جند مدرعتين ومدفعتي هاوتزر من طراز MSTA-B".

(المصدر- RT )