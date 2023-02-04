الصحة: السرطان هو المسبب الثالث للوفيات في فلسطين وعدد الحالات ازداد بنسبة 5.5 % خلال عام

وطن: قالت وزارة الصحة، بأن مرض السرطان يعتبر المسبب الثالث للوفيات في فلسطين، وانه تم خلال العام 2021 تسجيل 5320 إصابة جديدة بمرض السرطان بمعدل حدوث بلغ 108.1، لكل 100,000 من السكان.

واوضحت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان ان عدد الحالات الجديدة التي سجلت في الضفة الغربية بلغت 3,368 حالة وعند مقارنة عدد الحالات المُسجلة في عام 2021 مع الحالات المُسجلة في عام 2020 والتي بلغت حينها 3,191 حالة، نجد أن هناك زيادة سنوية بلغت 5.5%.

وبلغ معدل حدوث الإصابة بمرض السرطان في الضفة الغربية 119.6 حالة لكل 100,000 من السكان في الضفة الغربية في 2021. في حين بلغ عدد حالات السرطان المبلغ عنها في قطاع غزة 1,952 حالة وذلك بمعدل حدوث 92.6 حالة لكل 100,000 من السكان في عام 2021.

وحسب البيان فان سرطان الثدي يعتبر أكثر أنواع السرطان شيوعا في فلسطين، حيث تم تسجيل 876 حالة سرطان ثدي جديدة في عام 2021، وكان معدل الحدوث بين الإناث 36.2 حالة لكل 100,000 من الإناث وهو الأكثر شيوعا بين الإناث. ويأتي بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم وبالمرتبة الثالثة سرطان الرئة.

وتم في الضفة الغربية تسجيل 513 حالة جديدة من سرطان الثدي والتي شكلت 15.2% من مجموع حالات السرطان المُسجلة. وأتى بالمرتبة الثانية سرطان القولون والمستقيم بتسجيل 463 حالة ويليهما سرطان الرئة بتسجيل 263 حالة.

وفي قطاع غزة فان سرطان الثدي هو أيضاً الأكثر شيوعاً، حيث تم تسجيل 363 حالة سرطان ثدي جديدة خلال عام 2021 بنسبة 18.6% من جميع حالات السرطان المسجلة في القطاع، ويأتي سرطان القولون في المرتبة الثانية حيث تم تسجيل 249 حالة جديدة، ويحتل سرطان الرئة المركز الثالث بتسجيل 144 حالة.

وبالنسبة للإناث يأتي سرطان الثدي بالمرتبة الأولى من حيث الحدوث. أما بين الذكور فقد حل بالمرتبة الأولى سرطان القولون والمستقيم، وبين الأطفال كانت اللوكيميا (إبيضاض الدم)، هو الأكثر شيوعا خلال 2021.

حالات السرطان المسجلة حسب الجنس والفئات العمرية

وبلغ عدد الحالات الجديدة المُسجلة لدى الإناث 2,796 حالة بنسبة 52.6% من حالات السرطان الجديدة، وسُجلت 2,524 حالة بين الذكور بنسبة 47.4% من مجموع الحالات المسجلة في العام 2021 في فلسطين.

يزداد معدل الإصابة بالسرطان مع التقدم في العمر، وذلك على الأرجح بسبب تراكم مخاطر الإصابة بأنواع محدّدة منه، والتي تزداد مع التقدم في السن. ففي الضفة الغربية سُجلت 1,094 حالة سرطان في الفئة العمرية فوق 64 سنة أي 32.5% من مجموع الحالات المُسجلة في العام 2021، علما أن نسبة هذه الفئة العمرية تمثل 3.7 % فقط من مجموع عدد السكان في الضفة الغربية، وسُجلت 2,124 حالة في الفئة العمرية 15-64 سنة، وسُجلت 150 حالة أي 4.4% في الفئة العمرية دون 15 سنة، ونسبة هذه الفئة 35.8% من مجموع عدد السكان.

وفيات السرطان

وكان السرطان هو السبب الثالث للوفيات في فلسطين خلال العام 2021، حيث تم تسجيل 2,048 حالة وفاة سببها السرطان وذلك بمعدل 41.6 وفاة لكل 100,000 من السكان.

وبلغ عدد حالات الوفاة في قطاع غزة بسبب السرطان 810 وفيات، شكلت 11.3% من جميع الوفيات في القطاع خلال عام 2021 وبمعدل 38.4 وفاة لكل 100,000 من السكان.

كما بلغت عدد حالات وفيات السرطان بالضفة الغربية 1,238 حالة بنسبة 12.2% من مجموع الوفيات المسجلة في الضفة الغربية وبمعدل 44.0 وفاة لكل 100,000 من السكان، وشكلت وفيات الذكور نسبة 56.4% من الوفيات بسبب السرطان، في حين بلغت نسبة وفيات الإناث 43.6% من هذا المجموع.

وسبب ارتفاع نسبة الوفيات بين الذكور مقارنة بالإناث هو أن السبب الأول للوفاة بين مرضى السرطان هو سرطان الرئة، وهذا السرطان أكثر شيوعاً بين الذكور مقارنة بالإناث، ففي عام 2021 بلغت نسبة حالات سرطان الرئة بين الذكور 82.5% وبين الإناث 17.5%.