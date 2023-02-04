مصادر عبرية: الجيش فشل باعتقال "الخلية" التي استهدفها خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر

وطن: ذكرت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال فشل خلال العملية التي نفذها اليوم في مخيم عقبة جبر باريحا في اعتقال، من تدعي قوات الاحتلال انهما نفذا عملية اطلاق نار وقعت في الاغوار مؤخرا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر في اريحا وحاصرت منزلا ودمرته واعتقلت عددا من المواطنين في عملية اصيب خلالها 13 مواطنا برصاص الجيش وصفت اصابات ثلاثة منهم بانها حرجة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إن قوات الاحتلال التي ضمت "قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والكتيبة 47، والشاباك، وحرس الحدود" لم تعتقل بعد عمليتها التي استمرت 4 ساعات "الشخصين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ".

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها عدة مواطنين كما واستجوبت عددا اخر.

وادعى جيش الاحتلال في بيان بانه اعتقل عددا من "المطلوبين" بعد ان حاصر عددا من المنازل في مخيم عقبة جبر زاعما ان "عددا منهم سلموا انفسهم".

واضاف بان اقتحامه مخيم عقبة جبر جاء وما نفذه هناك جاء، في محاولة لملاحقة "الخلية التي نفذت" عملية اطلاق نار وقعت السبت الماضي عند مفترق استيطاني بالاغوار.

واشار الى ان قوات الاحتلال تعرضت لاطلاق نار خلال اقتحامها مخيم عقبة جبر.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم مخيم عقبة جبر، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم وحاصرت منزلا، الامر الذي تخلله مواجهات والقاء زجاجات حارقة واطلاق نار نحو دوريات الاحتلال.

وهدمت قوات الاحتلال عدة اسوار في محيط المنزل الذي تم هدم اجزاء منه وتخريب محتوياته.

وأوضحت مصادر محلية أن عمليات الهدم طالت بركسا للدواجن يعود للمواطن سامر مقيطي، وثلاثة أسوار لمنازل كل من: عادل مقيطي، والشقيقين وائل وياسر مقيطي.

وذكر مدير مستشفى أريحا ناصر عناني ذكر أن ثلاثا من الإصابات التي وقعت خلال اقتحام الجيش مخيم عقبة جبر، جرى تحويلها إلى مجمع فلسطين الطبي، ومستشفى الاستشاري العربي برام الله.

وافاد مدير نادي الأسير في أريحا عيد براهمة إن قوات الاحتلال اعتقلت 5 مواطنين، عقب دهم وتفتيش منازلهم في المخيم، وهم: عدنان عبد الفتاح المقيطي، وعدي سعيد، وعوني جميل لافي، ونجليه محمد وجميل.