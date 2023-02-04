جماهير غفيرة تشيع الشهيد عبد الله قلالوة في قرية الجديدة بمحافظة جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله قلالوة (26 عاما) من بلدة الجديدة بمحافظة جنين.

وانطلق موكب التشييع من المستشفى التركي في طوباس، واتجه الى قرية الجديدة (مسقط رأس الشهيد) لالقاء نظرة الوداع الاخيرة عليه قبل مواراته الثرى.

ورفع المشيعون الجثمان على الأكتاف، وسط الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق أبناء شعبنا.

وكان الشاب عبد الله قلالوة استشهد مساء امس برصاص جنود الاحتلال الذي اطلقوا النار عليه على حاجز حوارة المقام جنوب نابلس ، في عملية اعدام صارخة حيث اطلق الجنود النار عليه من مسافة صفر، دون اي سبب.