(محدث).. اصابات واشتباك مسلح ومحاصرة منزل خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت مخيم عقبة جبر بمحافظة اريحا ودفعت بتعزيزات عسكرية للمخيم وحاصرت احد المنازل.

واندلعت اثر ذلك مواجهات عنيفة تخللها اشتباك مسلح، والقاء زجاجات حارقة على دوريات الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال ذلك ثلاثة مواطنين من المخيم، فيما اصيب عدة مواطنين خلال المواجهات التي شهدها المخيم.

وذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال طالبت عبر مكبرات الصوت المواطنين القاطنين في محيط المنزل الذي تحاصره بالخروج من منازلهم.

واشارت الى ان الجيش اطلق قذائف نحو المنزل المحاصر، فيما شرعت جرافة باعمال هدم وتجريف في محيط المنزل المحاصر.