الطقس: أجواء باردة وامطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا

وطن: تتأثر البلاد اليوم السبت بمنخفض جوي لذا يكون الجو بارداُ ، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجاً .

هذه الليلة : يكون الجو باردا الى شديد البرودة ، وتكون فرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاحد يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً الى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم / ساعة والبحر مائجاً .