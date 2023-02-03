شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة القدس

وطن: اعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي يوم غد السبت من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف عصرا، عن كل من المناطق التالية من القدس: أجزاء من منطقة السواحرة الغربية وجبل المكبر وتشمل حي الصلعة، محيط المدرسة، حي الفاروق، محيط مركز بيت الرحمة، محيط منطقة راس سالم والمقبرة، إسكانات شقيرات.



وأعربت الشركة عن اعتذارها عن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.