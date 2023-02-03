كهرباء القدس: الاعتداء على طواقمنا في مخيم شعفاط والاستيلاء على سيارة الشركة

وطن: قالت شركة كهرباء القدس انه جرى الاعتداء على طواقمها في مخيم شعفاط والاستيلاء على سيارة الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها وصل وطن نسخة عنه ان طواقمها كانت تقوم بإصلاح أعطال كهربائية، حيث تحركت فرقة من طواقمها الميدانية فور الإبلاغ عن حدوث أعطال كهربائية في المخيم، وهناك جرى الاعتداء بالضرب المبرح على ثلاثة موظفين "بالعصي والدبسات" أثناء قيامهم بعملهم الرسمي، حيث نقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ولفتت الشركة ان "الأمر لم يتوقف هنا، بل جرى قرصنة سيارة النوبة "الطوارئ" التابعة للشركة وسرقتها".

وقالت الشركة إنَّ هذا الاعتداء، المدان والمستغرب والذي لا يمثل أهالي مخيم شعفاط الكرام، والمنفذ من قبل أفراد من إحدى العائلات التي لا تمثل أهالي المخيم ولا أبناؤه، هدفه عدم اصلاح الاعطال الكهربائية، وتعطيل عمل طواقمنا، وابقاء المخيم في الظلام، رغم الجهود الضخمة التي بذلتها طواقمنا لإصلاح الأعطال.

وتابعت "إنَّ الشركة والتي يعمل بها العديد من الأخوة من مخيم شعفاط الصامد، بدأت فعلاً بالإجراءات القانونية، لمحاسبة المعتدين أولاً، واستعادة سيارة الشركة ثانيًا، وضمان عدم تكرار هذا الاعتداء الخارج عن الأعراف الوطنية وثقافة المجتمع الفلسطيني الذي ننتمي ثالثًا وأخيرًا."