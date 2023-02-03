قناة عبرية: بن غفير يهدد بالاستقالة من الحكومة

وطن: انتقد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير سياسات حكومته برئاسة بنيامين نتنياهو، وهدد بالاستقالة خلال شهور، وفق ما نقلت قناة "13" العبرية (خاصة) عن مصادر مقربة منه.

وذكرت القناة أن مصادر (لم تسمها) وصفتها "بالمقربة" من بن غفير قالت إنه "انتقد بشدة سياسات الحكومة، وتراخيها بالرد في قطاع غزة، وتأجيل إخلاء الخان الأحمر في منطقة (ج) بالضفة الغربية".

وأبلغ الوزير المقربين منه، بحسب المصادر ذاته، أنه "في حال لم يتمكن خلال ثمانية أشهر من إحداث تغيير مهم في الملفات المذكورة داخل الحكومة، فسيقدم استقالته".

ووفق المصادر نفسها، "يعتقد بن غفير أن لديه شركاء في محاولة إحداث التغيير".

وقالت المصادر ذاتها إن بن غفير من ناحية أخرى "راضٍ فعلا عن تحركات وخطوات لم تكن لتحدث في حكومة أخرى، من بينها إغلاق منازل الفلسطينيين من منفذي العمليات، وهدم المنازل في القدس الشرقية، والسماح باستخراج رخص أسلحة لآلاف المدنيين الإسرائيليين".