يوم دام في الداخل المحتل .. 4 ضحايا في يوم واحد

وطن: قُتل الشاب محمد عثمان عماش، في العشرينيات من عمره، من بلدة جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نار، وهو الضحية الرابعة من جراء جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ فجر الجمعة.

وجاء في التفاصيل، أن الشاب قُتل عقب شجار نشب بين مجموعتين على خلفية نزاع عائلي وسط البلدة.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "هيلل يافة" في الخضيرة لتلقي العلاج وهو موصول بجهاز التنفس الاصطناعي، وهناك أقر الطاقم الطبي وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقُتل 3 شبان في وقت سابق من الجمعة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين، الأولى أسفرت عن مقتل الشقيقين علي وخالد السعدي في مدينة الناصرة، فيما أسفرت الأخرى التي ارتكبت في أم الفحم عن مقتل الشاب همام أحمد أبو زرقة مصاروة من بلدة عارة.

وبهذه الجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 9 ضحايا منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها .