دوري المحترفين: "هلال القدس" يستعيد الصدارة بخماسية في شباك "واد النيص"

وطن: استعاد "هلال القدس" صدارة دوري المحترفين لكرة القدم، بفوز عريض على "ترجي واد النيص" بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة، على استاد الخضر جنوب بيت لحم، في افتتاح مباريات الأسبوع السابع عشر.

وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما بهدفين عن طريق أحمد أبو حماد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29، ورشيد شواهنة في الدقيقة الثالثة من الوقت محتسب بدل ضائع من عمر الشوط.

وفي الشوط الثاني، أضاف محمد مراعبة الهدف الثالث في الدقيقة 50، ليعزز صدارته لترتيب الهدافين برصيد 16 هدفا، وبعدها بثلاث دقائق أشهر حكم المباراة يزيد أبو عرقوب البطاقة الحمراء للاعب الترجي فراس نعمان، ليستغل الهلال النقص العددي ويضيف الهدف الرابع عن طريق محمد خليل في الدقيقة 72، قبل أن يختتم المحترف الأردني شاهر شلباية مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة 89.

ورفع "هلال القدس" رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد "ترجي واد النيص" عند 19 نقطة في المركز الثامن.

وعلى استاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين، فاز "جبل المكبر" على "مركز بلاطة" بأربعة أهداف دون رد.

وبعد شوط أول سلبي، افتتح زيد قنبر التسجيل للمكبر في الدقيقة 50، وأضاف عبد الحميد أبو حميد الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 78، قبل أن يسجّل عارف الحاج الهدف الثالث في الدقيقة 84، واختتم المحترف الأردني محمد عصام المشة رباعية المكبر في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع.

ورغم الفوز، تراجع "جبل المكبر" إلى المركز الثاني برصيد 40 نقطة، حيث يتساوى مع المتصدر "هلال القدس" بفارق الأهداف، إلا أن الهلال يتصدر بأفضلية عدد الأهداف المسجلة (37 هدف للهلال مقابل 35 هدف للمكبر)، وتجمد رصيد "مركز بلاطة" عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وعلى استاد هواري بومدين في بلدة دورا جنوب الخليل، فاز "شباب الخليل" على "ثقافي طولكرم" بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وتجمد رصيد الثقافي عند 22 نقطة في المركز السادس مؤقتا.

وافتتح المخضرم عبد اللطيف البهداري التسجيل للشباب في الدقيقة 44، وأضاف شاهر الطويل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع من عمر المباراة.

وتختتم مباريات الأسبوع السابع عشر، يوم غد السبت، حيث يلتقي "مؤسسة البيرة" مع "شباب الظاهرية" على استاد الشهيد فيصل الحسيني في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، و"أهلي الخليل" مع جاره "شباب السموع" على استاد هواري بومدين، و"إسلامي قلقيلية" مع "شباب الأمعري" على استاد الجامعة العربية الأمريكية.