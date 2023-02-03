الاحتلال يعتقل شابين من أريحا

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابين من أريحا.

واعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مجد أكرم لافي (26 عاما) من مخيم عقبة جبر، أثناء مروره على حاجز مقام عند مدخل المدينة الجنوبي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب بهاء الدين نافز غروف (22 عاما) من مدينة أريحا، أثناء مروره على حاجز عسكري مقام عند مدخل المدينة الشمالي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في وقت سابق المواطن ياسر عبد الحافظ المقيطي، ويعمل سائق مركبة عمومية، على الحاجز الذي نصبته عند مدخل المدينة الجنوبي.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل اسمنتية، أقامتها على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.