مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

وطن: قُتل شاب وأُصيب آخر، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت بمدينة أم الفحم في الداخل المحتل، مساء اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من مقتل الشقيقين علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) في مدينة الناصرة بجريمة إطلاق نار مزدوجة.

وأفادت مصادر طبية بأن شابين أصيبا في جريمة إطلاق نار، أحدهما في العشرينيات من عمره، وصفت جروحه بالحرجة وأقرت وفاته في مكان الجريمة، في حين وصفت إصابة الآخر بالطفيفة ونقل إلى المستشفى.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس شرطة الاحتلال عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.