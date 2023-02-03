تقييم سري لـ"البنتاغون" يشكك في قدرة أوكرانيا على استعادة القرم

وطن: خلص تقييم سري لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى عدم قدرة أوكرانيا على استعادة شبه جزيرة القرم في المسقبل القريب.

ونقلت مجلة بولتيكو عن أربعة مسؤولين بارزين في البنتاغون، صورة عن إحاطة قدمها مسؤولون للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، وهو ما سيصيب قادة كييف بالإحباط؛ لأنهم يعتبرون استعادة شبه جزيرة القرم أحد أهدافهم.

ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن القوات الأوكرانية ليست قادرة في الوقت الحالي على استعادة شبه الجزيرة التي سيطرت عليها روسيا قبل عقد. وقال مسؤول رابع؛ إن الإحاطة كانت غامضة، لكن لا تلغي الواقع، وهو أن انتصارا أوكرانيا في القرم ليس مؤكدا.

وضم فريق البنتاغون الذي تحدث للجنة، لورا كوبر، مساعدة وزير الدفاع لشؤون روسيا وأوكرانيا وأوراسيا والجنرال دوغلاس سيمز، مدير العمليات في الأركان المشتركة.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون صابرينا سينغ: "لا نريد التعليق على إحاطات سرية جرت من خلف الأبواب، ولا نريد الحديث عن عمليات في المستقبل وتقديم افتراضات أو التكهن حولها". ومن ناحية قدرة أوكرانيا على القتال واستعادة مناطق سيادية، فقد كان أداؤهم مدهشا في صد العدوان الروسي، ومواصلتهم على التكيف هو شهادة بحد ذاتها.

ورفض متحدث باسم لجنة القوات المسلحة التعليق، ويعكس التقرير من المسؤولين في البنتاغون ما ألمح إليه قائد القوات المشتركة مايك ميلي الأسبوع الماضي. وقال في لقاء لمجموعة الاتصال الأوكرانية بألمانيا في 20 كانون الثاني/يناير: "لا زلت متمسكا أنه من الصعب جدا جدا إخراج القوات الروسية بالقوة العسكرية من كل بوصة في أوكرانيا أو أوكرانيا المحتلة روسيا.. هذا لا يعني أنه لن يحدث، لكنه سيكون من الصعب جدا جدا".

وسيطرت القوات الروسية على شبه جزيرة القرم في 2014، وحشدتها بالقوات وأنظمة الدفاع القوية، وبعض قوات المشاة هذه تمترست في مواقع محصنة، تمتد على مئات الأميال وتواجه القوات الأوكرانية شرقي نهر دنيبرو.

وتشير المجلة إلى أن موضوع استعادة شبه جزيرة القرم، محل جدال، في وقت أكدت فيه الولايات المتحدة والمسؤولون الأوروبيون أن شبه الجزيرة تخضع قانونيا لأوكرانيا، وفي الوقت ذاته تتردد في تقديم المعدات للقوات الأوكرانية كي تدفع باتجاه القرم.