"وطن" تتابع حملة التحريض التي يتعرض له السفير زملط إثر رفضه ادانة عملية القدس

وطن: اتسعت دائرة الحملة التحريضية التي يتعرض لها سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط، إثر رفضه خلال مقابلة تلفزيونية ادانة العملية التي وقعت في القدس عقب مجزرة جنين.

ودخلت على خط التحريض ضد السفير زملط عشرات وسائل الاعلام البريطانية والغربية، سيما تلك التابعة للوبي الإسرائيلي، حيث نشرت صباح اليوم الجمعة تقارير وتعليقات تقوم على ادانة وشيطنة الفلسطينيين ونضالهم الوطني.

ويكشف هذا الحدث المنهجية المنحازة التي يعمل فيها الاعلام الغربي حين يتعلق الامر بالفلسطينيين وقضيتهم، حيث ذهب الاعلام الغربي لوضع المقابلة في إطار ادانة النضال الفلسطيني، متجاهلا ان الشعب الفلسطيني هو الضحية التي ترزح تحت الاحتلال، ويتعرض لمسلسل من جرائم القتل وهدم المنازل والتهجير ومصادرة أراضيه وممتلكاته من قبل الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه يوميا.

وتظهر نظرة سريعة للمقابلة التي أجريت مع السفير زملط، الانحياز الإعلامي الغربي الصارخ للاحتلال الاسرائيلي، حيث كانت ذات الشبكة التلفزيونية اجرت قبل ذلك بيوم مقابلة مع السفيرة الإسرائيلية، وبدأت الصحافية بورلي، مقابلتها مع سفير فلسطين بمقطع من حديث السفيرة الإسرائيلية، التي دافعت عن تسليح المستوطنين وكانه فعل "طبيعي وقانوني مقبول" دون ان توجه لها الصحافية المذكورة أي سؤال او استفسار عن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا على ايدي المستوطنين او أحرقت بيوتهم وممتلكاتهم.

وبجانب ذلك فان الصحافية بورلي تجاهلت "سؤال الإدانة"، الذي بات في عرف الاعلام الغربي محصورا بتوجيهه للضحية (الفلسطينيين) فقط، ولم تسأل السفيرة الاسرائيلية خلال المقابلة معها عما اذا كانت تدين جرائم الجيش الإسرائيلي الذي ارتكب مجزرة جنين وقتل خلال الشهر الأول من العام الجاري 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال ومسنة، ولكنها وفي المقابل سعت لجعل "سؤال الإدانة" جوهر لقائها مع السفير الفلسطيني، واتبعت مقابلتها معه بالترويج لتمكنها من "اصطياده" حين رفض ادانة عملية القدس، ما أجج حملة التحريض، التي لم تستهدف شخص زملط بل نضال الفلسطينيين وقضيتهم عامة.

وفي الوقت ذاته فان الصحافية بورلي، تجاهلت عشرات الحقائق التي تحدث عنها السفير زملط خلال المقابلة، فيما يتعلق بفاشية الاحتلال وجرائمه اليومية، واكتفت بتسليط الضوء على جزئية انه رفض ادانة عملية قتل فيها مستوطنون اسرائيليون، وقعت على ارض فلسطينية محتلة.

للاطلاع على مزيد من التفاصيل والمقابلة انظر الرابط:

https://www.wattan.net/ar/news/394745.html