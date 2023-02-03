"الحركة الأسيرة" تُوقف الاحتجاجات في السجون بعد اتفاق يلبي مطالبها

وطن: أوقفت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، الخطوات الاحتجاجية بعد اتفاقٍ مع مصلحة السجون الإسرائيلية يقضي بتلبية مطالب الأسيرات.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى في بيان له، إنتهاء الأزمة ووقف الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون بعد الوصول إلى تفاهمات بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال.

ولفت "إعلام الأسرى" إلى أنه من المقرر أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات يوم الأحد القادم 5 فبراير/شباط الجاري.

ومنذ أسبوع تتعرض الأسيرات في سجن الدامون إلى هجمة إسرائيلية شرسة تتمثل بالاعتداء والتنكيل ومصادرة الأدوات الكهربائية ومقتنيات الأسيرات، وتم الاعتداء عليهن بالضرب ورش الغاز المسيل للدموع وغاز الفلفل، وعزل الأسيرة ياسمين شعبان.