حمدي فراج يكتب لوطن..المكبر و سلوان اخوة .. كما القدس شقيقة جنين كما غزة شقيقة الضفة



انتفض جبل المكبر مؤخرا ليحول دون تنفيذ قرارات احتلالية بهدم عدد من منازله ، فأغلق الشوارع بالحاويات والدواليب المحترقة ، و صب الزيت على الاسفلت ليمنع آليات الهدم الثقيلة من إمكانية التقدم ، واعلن الاضراب العام في المدارس والمؤسسات والاسواق والمحلات التجارية ، و نجح فعليا في منع الهدم ، و لو مؤقتا ، لكن الاهم من ذلك ، يكون قد خفف الضغط عن سلوان التي تخضع لاجراءات امنية ومخابراتية شديدة و معقدة تتعلق بإغلاق منازل ووضعها تحت الحراسة مقدمة لهدمها ، ما عدته منظمات دولية عقوبات جماعية ترقى لجرائم الحرب ، ناهيك عن اعتقال العشرات من عائلتي الشهيد خيري علقم والجريح الطفل محمد عليوات منفذا عمليتي النبي يعقوب و سلوان التي راح فيهما سبعة قتلى وتسعة جرحى لم يعلن عن اسمائهم رسميا بعد لاسباب لا نعرفها .

سلوان شقيقة المكبر منذ ما قبل التاريخ اليهودي والمسيحي والاسلامي ، فاسمها الآرامي مشتق من اللفظة "سيلون" التي تعني الشوك او العليق ، و يعتقد المؤرخ العربي السوري فراس السواح ان جبل الهيكل اليهودي الذي يبحث عنه اليهود تحت المسجد الاقصى قد بني قربها او تحت الطريق التي تربط بينها و بين الاقصى ، لكن فات كل هؤلاء الرواية الدينية التاريخية المسيحية التي وردت في الاناجيل الاربعة من ان هذا الهيكل المقدس ، كان قد حوله حاخاماته الى مكان لبيع الحمام و تبديل العملة و "غش التجارة" ، و انه عندما اقتحمه السيد المسيح ، قلب جميع طاولاته قائلا لهم "بيتي بيت صلاة يدعى لجميع الامم ، وانتم جعلتموه مغارة لصوص" . و بغض النظر إن كانوا اليوم يبحثون عن هيكل ام عن مغارة لصوص وفق السيد المسيح ، فإنهم يطاردون كل ما هو ليس يهوديا ، من حجر و بشر و شجر ، و آخر ما حرر على هذا الصعيد اقتحام كنيسة "حبس المسيح" أمس و تدمير محتوياتها و مقتنياتها ، وقيل انهم حاولوا احراقها ، نكاية لربما بما فعله المسيح في هيكلهم قبل ألفي عام .

لكن جبل المكبر ، الذي انتصر لسلوان على هذه الشاكلة ، أثبت ان عظمة المكان بالسكان ، وليس فقط بالبناء والعمران حتى حين تكون تاريخية وأثرية و مقدسة ، ماذا يفيد مدينة أثارها قبل مئات او آلاف السنين ، و سكانها اليوم عتاة مجرمون قتلة باعة مخدرات ... الخ ، اثبت جبل المكبر انه قادر على نصرة شقيقته سلوان ، بل يكون من حيث يدري او لا يدري انه يدشن خط اشعال انتفاضة مقدسية اخرى اذا ما قامت العيسوية و الطور و بيت حنينا و شعفاط والثوري ووادي الجوز وصور باهر بما قام به جبل المكبر ، و لكن في وقت واحد .

أخوة المكبر مع سلوان ، تنسحب على أخوة القدس مع جنين ، التي يحاول خبثاء امريكا ممثلين بوزير خارجيتها و مدير مخابراتها توريط السلطة في احتواء مقاومتها ، فبدلا من ان تكون اسرائيل هي من ترتكب المجازر ، تقوم السلطة بهذه المهمة القذرة .

أخوة القدس مع جنين ، لمن لا يعرف ، او لا يريد ان يعرف ، منسحبة على أخوة الضفة مع غزة .