بعد رفضه إدانة عملية القدس.. سفير فلسطين حسام زملط يتعرض لحملة تحريض إسرائيلية أميركية واسعة

وطن: يتعرض السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، لحملة تحريض إسرائيلية أميركية واسعة، وذلك عقب مقابلة تلفزيونية أجريت معه ورفض خلالها ادانة العملية التي وقعت في مدينة القدس عقب المجزرة التي كان ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في جنين مؤخرا.

وخلال المقابلة التي أجرتها معه الصحافية "كي بورلي" عبر شبكة "سكاي نيوز" التلفزيونية سألته عن العملية التي وقعت في القدس التي قتل فيها 7 مستوطنين، حيث قال سفير فلسطين بداية بالقول، أن فقدان أي روح يعتبر مأساة، أيا كان هذا الشخص، ولكن الصحافية "كي" اعادت طرح السؤال عليه مجددا وبصورة مباشرة، وقالت له: هل تدين هذه العملية، فاجابها السفير زملط بوضوح قائلا: لا.

ويعد رفض السفير زملط الصريح ادانة عملية ضد الاحتلال ومستوطنيه، سابقة غير معتادة في الأوساط الفلسطينية الرسمية التي درجت في السابق على ادانة ما يقع من عمليات فلسطينية ضد الاحتلال، (علما ان احدا لم يدين العملية الاخيرة).

واثار رفض السفير زملط ادانة عملية القدس حملة تحريض إسرائيلية اميركية واسعة ضده، وانضم الى هذه الحملة التحريضية جيسون غرينبلانت، مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي كتب عبر تويتر بأن سفير فلسطين حسام زملط "يرفض ادانة الدماء التي سالت على الشوارع من الإرهاب الفلسطيني" على حد قوله.

ووصف غرينبلانت رفض السفير زملط ادانة العملية بانه " رفض فاحش لإدانة ازهاق أرواح إسرائيليين وقتلهم" متجاهلا ان هذه العملية وقعت في مستوطنة أقيمت بمنطقة محتلة (بيت حنينا بالقدس) وانه سبق وقوعها بيوم واحد فقط ارتكاب جيش الاحتلال مجزرة جنين التي قتل فيها عشرة مواطنين، فضلا عن تجاهله (غرينبلانت) مقتل 35 فلسطينيا بينهم 8 أطفال وسيدة مسنة خلال الشهر الأول من العام الجاري، وأكثر من 165 فلسطينا قتلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال العام الماضي 2022.

(المقابلة التي اجريت مع سفير فلسطين حسام زملط)