مقتل شقيقين في جريمة جديدة بمدينة الناصرة في الداخل المحتل

وطن: قُتل الشقيقان علي وخالد السعدي (31 و 28 عاما) من مدينة الناصرة في جريمة إطلاق نار، فجر اليوم الجمعة.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن الجريمة وقعت في حي الكروم، إذ أصيب شخصان بإصابات بالغة الخطورة وتم نقلهما إلى المستشفى وسط إجراء عمليات إنعاش، إلى أن أقر الطاقم الطبي وفاتهما بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياتهما.

وحسب شرطة الاحتلال فان "خلفية الحادث على ما يبدو صراع بين المجرمين" مشيرة الى انها في هذه المرحلة تقوم بالتحقيق لرصد مكان المشتبه بهم في إطلاق النار

وفي سياق ذي صلة، سُجلت في المجتمع العربي 8 جرائم قتل منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم.

ويشهد المجتمع العربي في الداخل، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب الشرطة بالقيام بعملها للحد من أعمال العنف والجريمة.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة؛ وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي بالداخل في رقم قياسي غير مسبوق.

وأصبحت عمليات إطلاق النار وسط الشوارع والقتل إلى أمر معتادا خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره ورهينة للجريمة المنظمة في ظل ارتفاع معدلات الجريمة بشكل كبير ومتصاعد.

جاء ذلك وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، حيث يعتقد منفذو إطلاق النار أن كل شيء مباح بالنسبة لهم، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام.

(المصدر- عرب 48)