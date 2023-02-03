رسميا.. حكومة السودان ودولة الاحتلال تضعان "اللمسات الأخيرة" على اتفاقية تطبيع ستوقع قريباً

وطن: أعلنت دولة الاحتلال الاسرائيلي انها وضعت "اللمسات الاخيرة" مع حكومة السودان على نص اتفاقية التطبيع بين الجانبين، خلال زيارة قام بها وزير خارجية الاحتلال الاسرائيلي، إيلي كوهين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، واجتمع خلالها مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، واتفقا على "المضي قدما في تطبيع العلاقات".

وقالت سلطات الاحتلال إن هذه الزيارة التي جاءت "بمباركة الولايات المتحدة"، تأتي تمهيدا لتوقيع "اتفاق سلام مع السودان خلال العام الجاري"، وذكرت أنه "من المتوقع أن يتم حفل التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية سيتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد".

وجاء في بيان صدر عن خارجية الاحتلال الإسرائيلي، سبق المؤتمر الصحافي الذي عقده كوهين فور عودته إلى تل أبيب، أن الأخير "التقى البرهان والنخبة السياسية في السودان، وبحث معهم الخطوات باتجاه التوقيع الوشيك على اتفاق السلام بين إسرائيل والسودان".

وأضاف أنه "بحسب الخطة، فإن مراسم التوقيع على اتفاق السلام ستتم في غضون أشهر قليلة، بعد تشكيل حكومة مدنية سيتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في السودان"، وأوضح أن كوهين ترأس وفدا رفيعا ضم المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، رونين ليفي، ونائب مدير قسم أفريقيا في وزارة الخارجية، شارون بار-لي.



وأفادت الخارجية الإسرائيلية بأن كوهين "دفع" نحو إتمام الاتفاق "مع الولايات المتحدة الأميركية، وناقش الأمر مع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اللذين أبديا مباركتهما وأكدا التزام واشنطن بإكمال العملية" التي كانت قد بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

وخلال المناقشات بين الجانبين، الخميس، بحسب الخارجية الإسرائيلية، عبّر كوهين عن رغبة دولة الاحتلال الاسرائيلي في "المساعدة في جهود التنمية في السودان في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية بما في ذلك الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والزراعة وغيرها".

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن كوهين عرض على المسؤولين في السودان "برنامج مساعدات" إسرائيلي للخرطوم، "سيركز على المشاريع وبناء القدرات في مجالات المساعدات الإنسانية وتنقية المياه والطب العام".

واعتبر كوهين أن الزيارة إلى السودان ترسي أسس اتفاقية سلام تاريخية مع دولة عربية وإسلامية إستراتيجية، وان هذه الاتفاقية ستعزز الاستقرار الإقليمي وتسهم في الأمن القومي لدولة الاحتلال، واعتبر أن "توقيع اتفاقية مع السودان سيفتح الباب أمام إقامة علاقات مع الدول الأخرى في القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات القائمة مع دول القارة".

وقال إن الخرطوم معروفة لدى الإسرائيليين باعتبارها المكان الذي استضاف قمة اللاءات الثلاث، لا سلام مع إسرائيل، ولا مفاوضات معها، ولا اعتراف بها.

واعتبر أن الحكومة الإسرائيلية "تبني واقعًا جديدًا مع السودانيين تتحول فيها اللاءات الثلاث إلى ثلاث "نعمات" هي :"نعم للمفاوضات بين والسودان، نعم للاعتراف بإسرائيل ونعم للسلام بين الدول وبين الشعوب"، على حد تعبيره؛ في حين شدد بيان الخارجية الإسرائيلية على الأهمية الجيوسياسية للسودان وعلى التحول في موقف الخرطوم تجاه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن الاتفاق المرتقب "ينهي 75 عاما من العداء".

وفي المقابل، ركز السودان في إعلانه الرسمي عن زيارة كوهين، على أن الجانبين بحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية. وفي بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة السوداني، جاء أن البرهان التقى كوهين والوفد المرافق له بالخرطوم، بحضور وزير الخارجية السوداني علي الصادق.

وأفادت وزارة الخارجية السودانية أنه تم الاتفاق مع كوهين على المضي قدما في تطبيع العلاقات السودانية الإسرائيلية. وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إنه خلال هذه الزيارة التي "استمرت لبضع ساعات"، وهي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى الخرطوم، "تمّ الاتفاق على المضيّ قدمًا في سبيل تطبيع علاقات البلدين".

وذكر بيان مجلس السيادة السوداني، أن وزير الخارجية الإسرائيلي وصل البلاد الخميس في زيارة رسمية استغرقت يوما واحدا. وأشار إلى أن اللقاء "بحث سبل إرساء علاقات مثمرة مع إسرائيل وتعزيز آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الزراعة والطاقة والصحة والمياه والتعليم لاسيما في المجالات الأمنية والعسكرية".

و قال مصدر عسكري سوداني إن "الوفد الإسرائيلي أجرى مباحثات مع المسؤولين العسكريين السودانيين تناولت التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين البلدين".

من جانبها، قالت الخارجية السودانية إن الوفد الإسرائيلي "التقى وزير الخارجية، علي الصادق، وعددا من المسؤولين في الدولة، كما التقى في ختام الزيارة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان".

وفي 26 كانون الثاني/ يناير 2021، زار كوهين الخرطوم بصفته وزيرا لشؤون الاستخبارات في حكومة بنيامين نتنياهو آنذاك، وكان أول وزير إسرائيلي يزور السودان. وأواخر 2020، أعلنت دولة الاحتلال والسودان تطبيع العلاقات بينهما، بعد تعهّد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بشطب السودان من قائمة الدول ما تعتبرها واشنطن "راعية للإرهاب" وتقديم مساعدات للخرطوم. إلا أن السودان لم يوقع رسميًا حتى الآن على الاتفاقية الثنائية مع دولة الاحتلال.

(المصدر- عرب 48)