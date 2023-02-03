الاحتلال ينفذ عمليات دهم واعتقالات في انحاء الضفة

وطن: نفذت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة حملة دهم وتفتيش واعتقالات في العديد من المناطق في انحاء الضفة، تخللتها مواجهات في مع قوات الاحتلال.

واعتقل جيش الاحتلال خلال ذلك عددا من المواطنين عرف من بينهم:

- الشاب أنس رضوان مصطفى أبو معلا من بلدة مسلية جنوب شرق جنين

-الشاب حمزة أبو عرة- عقابا شمال طوباس.

- مراد أبو حمد- عقابا.

-محمود أبو عرة- عقابا.

- عبد الله حسين طافش - مخيم العروب/ شمال الخليل.

- عدنان فريد جابر- الخليل.

- محمد فادي جابر- الخليل.