الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للمرة الثانية لأسير من جنين

وطن: جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري للأسير ناجح حسن قعدات حبايبة، من بلدة صانور جنوب جنين لمدة ستة أشهر.

وأفاد ذوو الأسير حبايبة، بأنه يقبع في سجن النقب وتم إبلاغه بتجديد الاعتقال الإداري التعسفي دون توجيه أي تهم له.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.