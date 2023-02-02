"كهرباء القدس " تنفي علاقتها بأية أخبار تم تداولها مساء اليوم والمتعلقة بضبط عصابة البتكوين

وطن: نفى المهندس محمد زيدان نائب مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس عن صلة الشركة بالخبر الذي تم تداوله مساء اليوم الخميس عبر منصات التواصل الاجتماعي والمتعلق بضبط عصابة البتكوين وان الشركة ليست صاحبة الاختصاص بهذا الشان.

واما فيما يتعلق بالسرقة فقد أكد المهندس زيدان بان طواقم الشركة قامت يوم امس بالكشف عن سرقة تيار كهرباء ذات استهلاك عالي وقد تم ابلاغ الجهات المختصة والامر قيد المتابعة والاجراء .