إصابات بالاختناق واعتقال شاب خلال مواجهات مع الاحتلال غرب جنين

وطن: أصيب عدد من المواطنين بالاختناق واعتقل شاب، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية رمانة، غرب جنين.

وقالت مصادر محلية، إن المواجهات اندلعت عقب اقتحام الاحتلال القرية وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وأسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب نبيل أبو صويص محاجنة، واستولت على مركبته، كما اقتحمت مقهى يعود للمواطن حمودي أبو ساطي وعبثت بمحتوياته، واعتدت بالضرب على عدد من الشبان بعد احتجازهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية زبوبا، واقتحمت قرية الطيبة، بالمحافظة.