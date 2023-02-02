الاحتلال يفرج عن الأسيرة شروق البدن بعد 14 شهرا من الاعتقال الإداري

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسيرة الإدارية شروق البدن (27 عاما) من بلدة تقوع شرق بيت لحم، من سجن "الدامون".

وأفاد نادي الأسير، في بيان له، بأن الاحتلال أفرج عن البدن بعد أن أمضت نحو 14 شهرا رهن الاعتقال الإداري.

وأوضح أن البدن تعرضت للاعتقال لأول مرة في الـ15 من تموز/يونيو 2019، وأمضت عاماً رهن الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالها في شهر سبتمبر/ أيلول 2020، وأمضت 8 أشهر كذلك، وأفرج عنها في شهر مايو/أيار 2021، ثم أعيد اعتقالها في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2021، علما أنها أم لطفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام.