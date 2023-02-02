الاحتلال يهدم منشأة سكنية وحظيرة أغنام ويجرف 15 بسطة تجارية جنوب أريحا

وطن: هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منشأة سكنية، وحظيرة أغنام، قرب مقام النبي موسى، جنوب مدينة أريحا.

وقال المواطن عودة علي رشايدة (52 عاما) ، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنه، وحظيرة أغنام، واستولت على مقطورة، وألواح طاقة شمسية، ومحرك كهربائي، يملكها وعائلته.

كما جرفت قوات الاحتلال 15 بسطة تجارية سياحية، قرب وادي القلط، تعود لشبان من مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

وأفاد الناشط الميداني في المخيم جبر إبراهيم أبو داهوك بأن قوات الاحتلال جرفت بسطات في الوادي تعود لشبان يعملون ببيع التحف السياحية، ونقل السياح على الدواب، واستولت على مقتنياتها.

وتواصل قوات الاحتلال تشديد حصارها على مدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، من خلال حواجز أقامتها منذ السبت الماضي على مداخلها الرئيسية والفرعية، حيث تقوم بايقاف مركبات المواطنين وتفتيشها والتدقيق ببطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج منها.

المصدر: وفا