الإعلان عن إنشاء كرسي منيب رشيد المصري في جامعة الاستقلال

وطن: أعلنت جامعة الاستقلال، يوم الاثنين، عن انشاء كرسي منيب رشيد المصري لصالح التوعية بمآسي إعلان وعد بلفور على الشعب الفلسطيني وعلى العالم العربي بشكل عام، تم ذلك خلال اللقاء الذي جمع رئيس مجلس ادارة مؤسسة منيب وأنجلا المصري منيب رشيد المصري وعضو مجلس الادارة دينا المصري شحادة برئيس جامعة الاستقلال الاستاذ الدكتور نور الدين ابو الرب بحضور نواب رئيس الجامعة و د. محمد عبدو ومدير مركز الخدمة المجتمعية والتعليم المستمر ومدير المشاريع في المؤسسة زياد أبو ردينة ومحمد ياسين اشتية.

وقدم منيب رشيد المصري تهانيه للدكتور أبو الرب بمناسبة تعيينه رئيساً للجامعة مؤكدا على عمق العلاقة السابقة التي تربطهما منذ أكثر من عشرين عاماً من خلال جامعة النجاح وجامعة فلسطين التقنية خضوري، ومثمنا الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في رفد المؤسسة الأمنية بكوادر مؤهلة وواعية، مشيراً في ذات الوقت إلى أهمية توعية الطلبة بماهية إعلان بلفور كونه أساس نكبة الشعب الفلسطيني، والذي لا يزال يشكل نقطة ارتكاز للحركة الصهيونية في محاولاتها للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني.

من جانبه أكد د. أبو الرب على أهمية هذا الكرسي، شاكراً مؤسسة منيب وانجلا المصري على ما تقدمه لصالح رفع جودة التعليم والمساهمة في تقوية البنية التحتية للتعليم في فلسطين علاوة على مجالات الشراكة بين الجامعة ومؤسسة منيب وانجلا المصري واليات دعم الجامعة وانشاء وقفية لجامعة الاستقلال بحيث تضمن تطوير البنية التحتية للجامعة وبرامجها لمختلفة وخططها المستقبلية.

هذا وقد القى المصري محاضرة حول اعلان وعد بلفور وآثاره على فلسطين، وعن الانقسام الذي اعتبره بلفور الثاني، داعياً الى ضرورة انهائه ولم الشمل الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية وذلك بحضور ومشاركة مجموعة من الضباط الخريجين وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

ومن الجدير ذكره بان مؤسسة منيب وانجلا المصري هي مؤسسة مستقلة غير ربحية عملت على مدار خمسة عقود في العديد من المجالات التنموية والتي كان لدعم قطاع التعليم في فلسطين أولوية كبيرة ضمن مشاريعها، ايمانا منها بان التعليم هو حجر الأساس الذي تقوم عليه المجتمعات المستنيرة والمحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.