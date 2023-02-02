د.مصطفى البرغوثي يلتقي رئيس الحزب الاشتراكي الألماني و يشرح له خطورة اعتداءات الاحتلال

وطن: التقى د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية ووفد من المبادرة مع رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني لارس كلينجبيل والوفد المرافق له وممثلي مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية في رام الله.

وقدم السيد كلينجبيل في بداية اللقاء التهنئة لحركة المبادرة الوطنية بنجاح مؤتمرها العام والانتخاب الديموقراطي لهيئاتها القيادية.

وشكر البرغوثي الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني على تهنئته وعلى علاقات الصداقة والتعاون التي تمتد لسنوات طويلة.

وشرح د. البرغوثي ووفد المبادرة للوفد الألماني خطورة الأوضاع في فلسطين بعد انتخاب الحكومة الإسرائيلية الأشد تطرفا في تاريخ المنطقة، وما تمارسه من قمع وتنكيل وقتل بالشعب الفلسطيني بما في ذلك التوسع الاستيطاني وهدم المنازل وتكريس منظومة الاحتلال والابارتهايد العنصرية.

وأشار البرغوثي بشكل خاص إلى معاناة أمهات وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، وإلى هجمات المستوطنين المنفلتين على المدنيين الفلسطينيين بتحريض مباشر من وزراء عنصريين مثل بن غفير وسموتريتش، كما أوضح ما يتعرض له سكان القدس وخاصة جبل المكبر من عمليات هدم وتنكيل، والتهديدات بالضم والترحيل التي يعيشها سكان ما يسمى مناطق(ج) وخاصة الخان الأحمر والشيخ جراح ومسافر يطا.

ووعد رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني بنقل مشاهداته و انطباعاته عن الأوضاع الفلسطينية للمسؤولين في ألمانيا.

وناقش الجانبان التطورات في عمل التحالف التقدمي و وعلاقات التعاون بين الحزب الاشتراكي الألماني و حركة المبادرة الوطنية.