وزير خارجية الاحتلال يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان

وطن: التقى وزير خارجية الاحتلال اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في الخرطوم، وذلك بالتزامن مع الكشف عن وصول وفد امني من دولة الاحتلال إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

وأكدت جمعية سودانية، هبوط طائرة إسرائيلية خاصة في الخرطوم، تقل مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لـ "جمعية الصداقة السودانية – الإسرائيلية" غير الرسمية، حسين قمر، إن "طائرة إسرائيلية تقل قيادات أمنية رفيعة، هبطت بالعاصمة السودانية الخرطوم".

وأضاف أن "زيادة الوفد الأمني الإسرائيلي تأتي في إطار التنسيق الأمني المشترك، وتبادل المعلومات بين السودان وإسرائيل".

وأشار رئيس الجمعية إلى أن "هذه ليست الزيارة الأولى للوفد الإسرائيلي إلى الخرطوم".

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، منع مجلس الوزراء السوداني، تدشين أعمال جمعية الصداقة السودانية - الإسرائيلية بصفة رسمية.

وفي وقت سابق اليوم، قالت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11")، إن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

ولم يتضح على الفور هوية الشخصيات التي تقلها الطائرة، لكن العامين الماضيين شهدا رحلات عديدة متبادلة بين مسؤولين من دولة الاحتلال ومسؤولين سودانيين.

ويأتي ذلك فيما رجّح مصدر رسمي اسرائيلي، مساء أمس أمس الأربعاء، بأن يتم التوقيع "قريبا" على اتفاق رسمي لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال والحكومة السودانية، في إطار ما يسمى بـ"اتفاقات أبراهام"، وذلك في تصريحات لصحيفة "هآرتس".

وأفاد المصدر بأن المفاوضات تجددت بين الحكومة السودانية ودولة الاحتلال وتكثفت في الآونة الأخيرة، وذلك بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن.

وشدد المصدر على أن "المضي قدما" لتوقيع اتفاق تطبيع بين الطرفين "بات أمرا ممكنا".

وانخراط الحكومة السودانية في "اتفاقات أبراهام" ليس جديدا، لأنه حصل بالفعل شفاهة خلال محادثة جماعية بالهاتف في تشرين الأول/ أكتوبر 2020 بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان.

وفي كانون الثاني/ يناير 2021، وقع السودان مع الولايات المتحدة الأميركية، إعلان "اتفاقات أبراهام"، ومثل حينها الجانب السوداني، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأميركي، وزير الخزانة، ستيفن منوتشين.

(المصدر- عرب 48)