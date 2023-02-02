استمرار التوتر في سجون الاحتلال.. والأسرى يُصعدون احتجاجاتهم

وطن: تتواصل حالة التوتر في أقسام الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة في معتقل "النقب الصحراوي"، في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة ضد الأسرى والأسيرات.

ويعتزم الأسرى إغلاق الأقسام، ظهر اليوم الخميس، احتجاجًا على إجراءات الاحتلال التعسفية والعقوبات التي تفرضها إدارة السجون.

وبدأ "أسرى عوفر" خطوات احتجاجية اليوم، تتمثل برفض الخروج للفحص الأمني، رداً على سحب الاحتلال أجهزة التلفاز من أقسام 14 و 16 الخاصة بالأسرى الموقوفين.

وأغلقت سلطات الاحتلال قسمي 26 و27 بسجن النقب، وتقطع التيار الكهربائي و"الكانتين" عن الأسرى، لليوم السادس تواليًا، إلى جانب تحويلها قسمي 5 و 8 لعزل وإخراج مقتنيات وحقائب الأسرى من الغرف.

وتستمر حالة الإغلاق في قسم الأسيرات بسجن الدامون، بعد الاعتداء وحالة القمع التي تعرضن لها الثلاثاء الماضي، إلى جانب فرض عقوبات عليهن تشمل منعهن من الزيارة واستخدام الهاتف العمومي لمدة شهر.

وتواصل إدارة سجن الدامون عزل عدد من الأسيرات في زنازين العزل الانفرادي.

وتعتزم الحركة الأسيرة الاستمرار في تنفيذ برنامج الخطوات الاحتجاجية، حيث تم إغلاق الأقسام في كل السجون خلال اليومين الماضيين منذ الساعة 12 ظهرًا، ومن المتوقع أن تستمر وتتصاعد خلال الأيام المقبلة.

وتشهد السّجون منذ أيام حالة من التوتر الشديد، بعد عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع، بحقّ عدة أقسام في سجون (عوفر، النقب، ومجدو، والدامون)، رافق ذلك عمليات اعتداء واسعة بحقّ الأسرى والأسيرات، وعزل العشرات منهم بشكل جماعي، وتجريدهم من مقتنياتهم.