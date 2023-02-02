إصابة الصحفي ايمن النوباني برصاص الاحتلال في دوما

وطن: أصيب مصور وكالة "وفا" في نابلس أيمن النوباني، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إلى جانب العشرات بحالات اختناق، خلال مواجهات شهدتها قرية دوما جنوب نابلس، بعدما هدمت قوات الاحتلال، منزلين شرق القرية.

وأفاد نوباني، بأن جنود الاحتلال استهدفوه بشكل مباشر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بمنطقة القدم، أثناء تغطيته لعملية هدم نفذتها قوات الاحتلال في بلدة دوما، رغم ارتدائه الزي الصحفي، وجرى تقديم الإسعاف الأولي له بمستوصف القرية، قبل أن ينقل لمستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.