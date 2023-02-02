الاحتلال هدم 30 منزلاً ومنشأة وقتل 5 مواطنين واعتقل 250 خلال الشهر الماضي بالقدس

وطن: ذكرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في تقريرها الشهري الذي اصدرته اليوم حول ما تتعرض له القدس من اعتداءات، ان قوات الاحتلال هدمت خلال شهر كانون ثاني/ يناير الماضي، نحو 30 منزلاً ومنشأة في مدينة القدس.

وأشار التقرير الى ان الشهر الماضي شهد استشهاد 5 مقدسيين، وهم المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عاما)، بعد إصابته برصاصة اخترقت صدره، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة، والفتى محمد علي محمد علي (17 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال بالصدر في مخيم شعفاط شمال القدس، والشاب يوسف يحيى عبد الكريم محيسن (22 عاما) متأثراً بإصابته، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة الرام شمال القدس، عقب قمع مسيرة خرجت تنديداً بعدوان الاحتلال والمجزرة التي ارتكبها في جنين. والفتى وديع عزيز أبو رموز (16 عاما) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، والشاب خيري علقم (21 عاماً) في مدينة القدس المحتلة.

ونفذت قوات الاحتلال خلال الشهر المنصرم نحو 250 حالة اعتقال في القدس، كما وأصدرت محاكم الاحتلال 11 حكماً بالسجن الإداري، و 26 حكماً آخر بالسجن الفعلي من ضمنها 4 احكام ضد قاصرين وفقا لما جاء في التقرير.

واقتحم نحو 4500 مستوطناً المسجد الأقصى المبارك بحماية مشدد من شرطة وقوات الاحتلال، بقيادة ما يسمى "وزير الأمن القومي" المتطرف "إيتمار بن غفير" وعضوي الكنيست السابقين "موشيه فيجلين" و"يهودا غليك".