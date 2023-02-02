مستوطنون يقتحمون كنيسة "حبس المسيح" في القدس ويحطمون محتوياتها

وطن: اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيان صحفي، إن ثلاثة مستوطنين اقتحموا مبنى الكنيسة الواقع مقابل المدرسة العمرية، وقاموا بتكسير وتحطيم محتوياتها، وحاولوا إشعال النار فيها.

وأضافت، أن الحارس الموجود في المكان تصدى للمستوطنين.

وتتعرض كنائس القدس وممتلكات المسيحيين إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، والتي كان آخرها تحطيم شواهد 30 قبرا في مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس الشرقية.

من جانبها، أدانت وزارة الخارجية ، اقتحام المستوطنين للكنيسة، مؤكدة أن الاقتحام جريمة تندرج في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية من اعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المحتلة.

وقالت الخارجية في بيان صحافي اليوم الخميس، إن هذا "الاعتداء يندرج في إطار محاولات تهويد المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها، وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها، وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني".