الاحتلال يصادق على بناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة

وطن: صادقت ما يسمى بلجنة "التخطيط والبناء اللوائية" في القدس المحتلة، على إيداع خطتين استيطانيتين في حي الثوري وعلى أجزاء من أراضي جبل المكبر وصور باهر جنوب القدس المحتلة، وفي مستوطنتي "كريات يوفيل" و"أرنونا" بإجمالي يصل إلى 1200 وحدة استيطانية.

وتشمل الخطة في شارع القدس الثوري-أبو طور ، بناء 1070 وحدة استيطانية ستجمع بين المناطق التجارية والتوظيف والمباني العامة، فيما تشمل عند تقاطع شارعي القدس-الخليل في مستوطنة "أرنونا" 160 وحدة استيطانية سيتم بناؤها في برج من 30 طابقا ومبنى من 10 طوابق، وسيشمل كلا المبنيين مباني عامة في الطوابق الأرضية.

ووفق خطة بلدية الاحتلال، سيتم بناء خمسة أبراج من 23-30 طابقا ستجمع بين المباني التجارية والتوظيف والمباني العامة في الطوابق الأرضية على طول شارع القدس بيت لحم، من إجمالي عدد الوحدات السكنية، وسيتم تخصيص 150 وحدة للشقق الصغيرة التي تصل مساحتها إلى 55 مترا مربعا، ويوجد حاليا 10 وحدات سكنية من 8 طوابق في المجمع، تضم حوالي 340 وحدة سكنية، سيتم إخلاؤها للمشروع الجديد. وفق ما جاء في الخطة.