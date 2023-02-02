الاحتلال يهدم ويخطر بتدمير 150 منزلا ومنشأة في دوما جنوب نابلس

وطن: شرعت قوات الاحتلال، صباح اليوم الخميس، بعمليات هدم وتجريف واسعة في قرية دوما، جنوب شرق مدينة نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي دوما، سليمان دوابشة، في تصريح لـ "وطن" بأن جيش الاحتلال اقتحم المنطقة الشرقية من القرية برفقة آليات وجرافات إسرائيلية، وباشر بعمليات هدم تزامنًا مع تكثيف تواجده العسكري، .

واشار الى ان قوات الاحتلال هدمت منزلي المواطنين محمد علي، وتبلغ مساحته قرابة 160 مترا مربعا، ومصطفى خالد مليحات، وتبلغ مساحته قرابة 200 متر مربع، بحجة البناء في المنطقة "ج".

وأضاف دوابشة، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا فيما تجري في الاثناء عملية اخلاء منزلا اخر مستهدف بالهدم موضحا ان "قوة للاحتلال اقتحمت القرية قرابة الساعة الـ 07:00 صباحًا برفقة جرافة كبيرة، وتمركزت في منطقة الكسارة التي تتواجد فيها منشآت وبركسات زراعية فلسطينية".

واشار دوابشة الى ان قوات الاحتلال استهدفت المواطنين بعمليات اطلاق نار خلال قيامهم باخلاء احد المنازل المستهدفة بالهدم

ونوه إلى وجود قرابة الـ 150 إخطار هدم لبركسات ومنازل ومنشآت وشوارع في محيط قرية دوما، بحجة وجودها في منطقة مصنفة "c" وفق اتفاقية أوسلو.