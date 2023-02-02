قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة واقتحمت منازل المواطنين واعتقلت العديد منهم

وعرف من بين المعتقلين كلا من:

محمد قاسم- مخيم نور شمس

سيف أبو الرعد- مخيم نور شمس

نايف أبو الرب- مخيم نور شمس

نور خويرة- نابلس

صالح أبو صالح- نابلس

صديق العوري- البيرة

محمد العوري- البيرة

موسى العوري- البيرة

أحمد بشار أبو عليا- المغير

مجد نزار النعسان- المغير

محمد خالد النعسان- المغير

محمد بشار أبو عليا- المغير

وسيم أحمد النعسان- المغير

باسل منير أبو عليا- المغير

محمد سمير- المغير

فادي شحادة أبو عليا- المغير

محمد عاطف أبو عليا- المغير

محمد مصطفى أبو عليا- المغير

ناجي رياض - كفر مالك

ليث عاهد - كفر مالك

المحرر محسن شريم- قلقيلية

براء محمد القواسمي- الخليل