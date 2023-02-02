قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة
02.02.2023 07:02 AM
وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة.
وداهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة واقتحمت منازل المواطنين واعتقلت العديد منهم
وعرف من بين المعتقلين كلا من:
محمد قاسم- مخيم نور شمس
سيف أبو الرعد- مخيم نور شمس
نايف أبو الرب- مخيم نور شمس
نور خويرة- نابلس
صالح أبو صالح- نابلس
صديق العوري- البيرة
محمد العوري- البيرة
موسى العوري- البيرة
أحمد بشار أبو عليا- المغير
مجد نزار النعسان- المغير
محمد خالد النعسان- المغير
محمد بشار أبو عليا- المغير
وسيم أحمد النعسان- المغير
باسل منير أبو عليا- المغير
محمد سمير- المغير
فادي شحادة أبو عليا- المغير
محمد عاطف أبو عليا- المغير
محمد مصطفى أبو عليا- المغير
ناجي رياض - كفر مالك
ليث عاهد - كفر مالك
المحرر محسن شريم- قلقيلية
براء محمد القواسمي- الخليل