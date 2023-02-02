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وطن الأخبار فلسطيني

قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

02.02.2023 07:02 AM
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في الضفة.

وداهمت قوات الاحتلال مناطق متفرقة في الضفة واقتحمت منازل المواطنين واعتقلت العديد منهم

وعرف من بين المعتقلين كلا من:

محمد قاسم- مخيم نور شمس 

 سيف أبو الرعد- مخيم نور شمس

 نايف أبو الرب- مخيم نور شمس

 نور خويرة- نابلس

 صالح أبو صالح- نابلس

صديق العوري- البيرة

 محمد العوري- البيرة

موسى العوري- البيرة

 أحمد بشار أبو عليا- المغير 

 مجد نزار النعسان- المغير

 محمد خالد النعسان- المغير

محمد بشار أبو عليا- المغير

 وسيم أحمد النعسان- المغير

باسل منير أبو عليا- المغير

 محمد سمير- المغير

 فادي شحادة أبو عليا- المغير

 محمد عاطف أبو عليا- المغير

 محمد مصطفى أبو عليا- المغير

ناجي رياض - كفر مالك

ليث عاهد - كفر مالك

 المحرر محسن شريم- قلقيلية

 براء محمد القواسمي- الخليل

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