قوات الاحتلال تقتحم نابلس والمقاومة تتصدى وتخوض اشتباكات مسلحة

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس احياء من مدينة نابلس.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن الشعبية (شرقًا) وشارع تل (جنوبًا) ودهمت ثلاثة منازل فيهما، واعتقلت عددا من المواطنين.

وشهدت احياء مختلفة من مدينة نابلس اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها وتحديدا في المنطقة الشرقية في المدينة.

وقالت مجموعات عرين الأسود ان "مجموعاتنا تستهدف وتخوض اشتباك مُسلح مع قوات الغدر الصهيوني خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية بنابلس".