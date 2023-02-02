الاحتلال يشن عدوانا على غزة والمقاومة تتصدى وترد بقصف المستوطنات

وطن: أغارت طائرات الاحتلال فجر اليوم الخميس، على عدة مواقع في قطاع غزة، فيما ردت المقاومة بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدة صواريخ.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على موقع للمقاومة، وأرض زراعية شرق المحافظة الوسطى، وموقعاً جنوب غرب مدينة غزة.

وتصدت المقاومة للطيران الحربي الإسرائيلي بإطلاق صواريخ أرض-جو، وبالنيران الثقيلة في أجواء القطاع.

وأعلنت كتائب القسام في بلاغ عسكري أن "وسائط الدفاع الجوي التابعة لها قامت فجر اليوم الخميس بالتصدي للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية"

كما أعلنت كتائب المجاهدين أن "دفاعاتنا الجوية تصدت فجر اليوم للطيران الصهيوني المعادي في سماء قطاع غزة بصاروخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية".

فيما سمعت أصوات انفجارات في سماء غلاف غزة ناتجة عن تصدي القبة الحديدية لصواريخ أطلقتها المقاومة بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن صفارات الإنذار دوت عدم مرات في مناطق الغلاف منها مستوطنات بئيري واسديروت وكفار عزة.