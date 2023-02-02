أفضل 9 عملات رقمية بديلة للبيتكوين لتحقيق مكاسب قد تبلغ 30 ضعفاً خلال عام 2023

يقوم عشّاق العملات الرقمية في جميع أنحاء العالم حالياً بالبحث عن أفضل مشاريع الكريبتو للاستثمار فيها قبيل انتهاء ما يعرف بـ "شتاء الكريبتو" أو فترة تراجع الأسعار. وعلى الرّغم من أنّ الاعتماد على التنبّؤات في سوق العملات الرقمية يعتبر أمراً محفوفاً بالمخاطر بوجه عام، بيد أنّ القيام بتتبّع بعض المشاريع الواعدة قد يكون عاملاً مساعداً في اتّخاذ القرارات الاستثماريّة الأنسب، خاصّة مع وجود بعض المشاريع التي تميّزت أكثر من غيرها وتعد بتحقيق مكاسب قد تصل إلى 30 ضعفاً خلال عام 2023. نقدّم لكم فيما يلي أفضل اختياراتنا التي قد تساعد محبّي العملات الرقمية في اتّخاذ قراراتهم الاستثماريّة بعد الاطّلاع عليها وكشف بعض جوانبها الواعدة:

ميتا ماسترز غيلد (Meta Masters Guild) وعملتهاMEMAG . فايت آوت (FightOut) وعملتها FGHT. سي بلس تشارج (C+Charge) وعملتها CCHG. روبوت إيرا (RobotEra) وعملتها TARO. كاردانو (Cardano) وعملتها ADA. أفالانش (Avalanche) وعملتها AVAX. بينانس كوين (Binance Coin) وعملتها BNB. ريبل (Ripple) وعملتها XRP. ترون (TRON) وعملتها TRX.

عملة ميتا ماسترز غيلد (Meta Masters Guild-MEMAG)



ميتا ماسترز غيلد (Meta Masters Guild) هي أولى الخيارات في قائمتنا، وهي منصّةٌ ألعاب جديدة واعدة ومتكاملة مع تقنيّات الويب الثالث (Web3) تركّز بشكل رئيسيّ على ألعاب الهواتف المحمولة، وتعمل هذه المنصّة على جمع العديد من ألعاب فئة اللعب من أجل الكسب (play-to-earn) في مكان واحد وتخصيص عملتها الخاصة MEMAG لتشملهم جميعاً؛ وسيتمّ اعتبار جميع المكافآت المكتسبة في تلك الألعاب ملكيّةً فرديّةً ولدى اللاعبين كامل الحريّة في التصرّف بها. وتجدر الإشارة إلى أنّ عملة MEMAG معروضةٌ حالياً للبيع المسبق بأدنى سعر لها على الإطلاق، فإن كنتم غير راغبين بتفويت هذه الفرصة على أنفسكم، ينبغي عليكم المسارعة بالاستثمار فيها وعدم إضاعة مزيد من الوقت.



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عملة فايت آوت (Fight Out-FGHT)

فايت آوت (Fight Out) هو مشروع كريبتو قائمٌ على نموذج التحرك من أجل الكسب على البلوكتشين بالإضافة لكونه تطبيقاً للّياقة البدنيّة يقوم بمكافأة المستخدمين على النشاطات الرياضيّة والتدريبيّة التي يقومون بها؛ كما يحصل مستخدمو فايت آوت (Fight Out) على ميّزات عديدة بأسعار معقولة تشمل تسجيلات فيديو تعليميّة وجلسات تدريبية مخصّصة على أيدي مدرّبين محترفين وتمارين رياضيّة مصمّمة بشكل فرديّ وبأسعار في متناول الجميع. وإلى جانب قيام التطبيق بمراقبة مدى التقدّم الذي يحرزه المستخدمون، ومنحهم مكافآت في كلّ مرّة يكملون فيها تمريناً أو جلسةً تدريبيّة، ما يشكّل دافعاً رائعاً للاستمرار بممارسة التدريبات الرياضية والحفاظ على لياقة بدنيّة عالية. وتجدر الإشارة إلى أنّه ينبغي على جميع المستخدمين امتلاك حصّتهم من عملة FGHT الخاصّة بالمشروع إذا كانوا راغبين باستخدام التطبيق؛ ويتمّ حالياً عرض عملة FGHT للبيع المسبق بسعر مخفّض لن يدوم طويلاً، لذا سارعوا بشرائها الآن.



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عملة سي بلس تشارج (C + Charge-CCHG)



يتمّ مؤخّراً استخدام نظام دفع جديد من النظير إلى النظير (peer-to-peer) قائم على البلوكتشين يسمّى سي بلس تشارج (C+ Charge) لشحن المركبات الكهربائيّة داخل محطّات الشحن. وقد تمّ إنشاء مشروع الكريبتو الأخضر (الصديق للبيئة) هذا للسماح لمستخدمي المركبات الكهربائيّة (EVs) بتقديم مساهمة أكبر في الجهود العالميّة للحدّ من انبعاث الغازات الضارّة بالبيئة؛ وسيوفّر مشروع C+Charge محطات شحن للمركبات الكهربائيّة يتمّ دفع ثمن الخدمة فيها بعملات CCHG، حيث سيتعيّن على جميع المستخدمين استخدام هذه العملة للحصول على خدمات محطات الشحن وكسب أرصدة الكربون. وبمجرّد قيام المستخدمين بالدفع سيتمّ مكافأتهم بأرصدة من الكربون يمكنهم لاحقاً بيعها أو حرقها لتعويض مقدار انبعاثات الكربون الخاصّة بهم. يشار إلى أنّ عملة CCHG معروضةٌ حالياً للبيع المسبق، وينبغي عليكم المسارعة لشرائها بسعرها الحاليّ المنخفض قبل تغيّر هذه الحال خلالّ الفترة القريبة القادمة.



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عملة روبوت إيرا (RobotEra-TARO)

روبوت إيرا (RobotEra) هي لعبة كريبتو قائمةٌ على نموذج اللعب من أجل الكسب شبيهة بلعبة ساندبوكس (Sandbox)، حيث يقوم اللاعبون بإعادة بناء كوكب تارو (Taro) المنهار والذي تمّ تدميره جراء كارثة حلّت به. ويحصل اللاعبون على روبوتات افتراضيّةً (Avatars) تجسّدهم ضمن اللعبة ويمكنهم من خلالها استكشاف عوالم افتراضيّة أخرى في هذا الميتافيرس (Metaverse)؛ ويمكن ترقية هذه الرّوبوتات وتحسينها باستخدام العديد من الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وفي كلّ مرّة يحرز فيها اللاعب تقدّماً في اللعبة سيحصل على مكافأة قيمة. يجري مشروع روبوت إيرا (RobotEra) عرض بيع مسبق لعملته الخاصّة TARO في الوقت الراهن، لذا يمكنكم شراؤها الآن بسعر مخفّض لن يتكرّر خلال مراحل عرض البيع المسبق التالية.



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عملة كاردانو (Cardano-ADA)



كاردانو (Cardano) عبارةٌ عن منصّة على البلوكتشين تستخدم آليّة إجماع إثبات الرهن (proof-of-stake)؛ ويتميّز هذا البلوكتشين بقدرته على توفير الوقت والطاقة اللازمين لإنشاء كتلة معاملات جديدة (block)، ولهذا السبب يشار إلى بلوكتشين كاردانو بأنّه عصر الإنترنت القادم للبلوكتشين. تتميّز كاردانو عن نظيراتها كعملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) بأدائها الوظيفيّ العالي وقابليّتها الهائلة للتوسّع والتشغيل البينيّ إلى جانب مناحي الاستدامة وإمكانيّة الاستمرار، ويعتبر سعر عملة كاردانو منخفضاً في الوقت الحاليّ، لكن بسبب عدد المعروض الكليّ المحدود لعملة ADA فإنّه سيصل إلى منتهاه يوماً ما، لذا فمن المرجّح ارتفاع سعرها بمرور الوقت.

عملة أفالانش (Avalanche-AVAX)



تماماً كمثيلتها كاردانو (Cardano)، تعتبر أفالانش (Avalanche) أيضاً منصّة بلوكتشين للعقود الذكية، إلا أنّ أفالانش (Avalanche) تستخدم شبكات متعدّدةً لتشغيل التطبيقات اللامركزيّة (dApps). وأفالانش هي بلوكتشين معاملات متوافق مع نظيرتها إيثيريوم (Ethereum) كما تعتبر أيضاً إحدى كبريات منافسيها، ويتمّ استخدام عملة AVAX الخاصّة بالبلوكتشين لتسديد رسوم المعاملات المالية على البلوكتشين والتطبيقات المرتبطة به؛ وقد حقّقت عملة AVAX نموّاً ملحوظاً، ومن المتوقّع أن تحقّق المزيد مع تطوّر البلوكتشين قدماً.

عملة بينانس كوين (Binance Coin-BNB)



بعد عملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH)، فمن المحتمل أن تكون عملة بينانس كوين (Binance Coin) ثالثة العملات الرقمية الأكثر شعبيّةً على هذا الكوكب؛ ويمكن اعتبار عملة BNB -في الوقت الحاليّ- أكبر منافسي عملة إيثيريوم من حيث القيمة السوقيّة الإجماليّة وعدد المستخدمين. وقد شهدت هذه العملة الوظيفيّة (المستخدمة في دفع رسوم التداولات على المنصّة) ذات الطابع الانكماشيّ نموّاً كبيراً مع تنامي شعبيّة منصّتها الأم بينانس (Binance) عالمياً، فإلى جانب كونها العملة الخاصّة بواحدة من أكبر منصّات التداول حول العالم من حيث إجماليّ أحجام التداولات اليوميّة، فإنّ الإعلان مؤخّراً عن إطلاق تطبيقات لامركزيّة جديدة (DApps) للويب الثالث (Web3) على بلوكتشين بينانس بمسمّاه الحديث (BNB chain) قد يساعد في تحقيق المزيد من النموّ لعملة BNB خلال عام 2023 وما يليه.

عملة ريبل (Ripple-XRP)



عملة ريبل (Ripple-XRP) هي العملة الخاصّة بشبكة معاملات شركة ريبل (Ripple Network)، وهي واحدةٌ من أكثر أنظمة الدفع اللامركزيّة شيوعاً في العالم كونها توفّر معاملات ماليّةً سريعةً ومنخفضة التكلفة في آن معاً عن مختلف العملات التقليدية. ويتمّ غالباً استخدام نظام الدفع هذا من قبل البنوك والمؤسّسات الماليّة الأخرى؛ وللعلم فإنّه إذا ما تمّ الانتهاء من الدعوى القضائيّة التي تقدّمت بها هيئة الأوراق الماليّة والبورصات (SEC) ضدّ الشركة وجاء الحكم لصالح شركة ريبل، فسيرتفع سعر عملة XRP بسرعة خياليّة، لذا سارعوا لشرائها الآن واغتنموا فرصة سعرها الحالي المنخفض.

عملة ترون (Tron-TRX)



تعدّ شبكة ترون (TRON) من نوعيّة شبكات البلوكتشين مفتوحة المصدر (open-source blockchains) والتي تمّ تصميمها لإنشاء وصناعة المحتوى بطريقة لامركزيّة، حيث يتمكّن صانعو المحتوى على شبكة ترون من مشاركة المحتوى الخاصّ بهم وعرضه على المتابعين دون الحاجة لأيّ وسيط مثل يوتيوب (Youtube) على سبيل المثال، ما يتيح لهم مجالاً أوسع للإشراف على إبداعاتهم. تتوافق شبكة ترون (TRON) مع آلة إيثيريوم الافتراضيّة (EVM) التي تعتبر جوهر معاملات بلوكتشين إيثيريوم، كما دخلت مؤسّسة ترون مؤخّراً في شراكة مع شركة سامسونغ (Samsung) العملاقة عبر مشاريع قائمة على البلوكتشين، وهو ما قد يشكّل دليلاً كافياً عن موثوقية الشبكة ومصداقيّتها.

كونوا على استعداد لجولة جديدة للأسواق الصاعدة



من الصعب التنبّؤ بالعملة التي ستشهد ارتفاعاً في سعرها خلال الجولة المرتقبة للأسواق الصاعدة، لكنّ الأمر المؤكّد حدوثه هو بدء الاتجاه الصاعد قريباً. فإذا كنتم لا تمتلكون أيّة إستراتيجيّات استثماريّة، فيمكنكم على الأقلّ تنويع حقائبكم الاستثماريّة لتشمل المزيد من العملات الرقمية المعروضة للبيع المسبق مثل MEMAG وFGHT وTARO وCCHG بأسعار مخفّضة.