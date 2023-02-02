هل حان وقت الاستثمار بالبيتكوين مع ارتفاع سعره مؤخراً؟

كما هو معلومٌ لعامّة المتابعين، فقد شهد عام 2022 أسوأ أداءٍ لأسواق العملات الرقمية بشكل عام، حيث بدأت أزمة العملات الرقميّة بانهيار نظام بلوكتشين تيرا لونا التقنيّ وعملته الرقمية (Terra Luna-LUNA) وتبعتها مشاكل اقتصاديّةٌ جسامٌ على مستوى العالم في حينها، فضلاً عن ارتفاع معدّلات الفائدة وزيادة الفواتير المتعلقة بالطّاقة؛ وعندما بدأت بوادر تعافي هذه الأسواق في البزوغ، جاءت كارثة انهيار منصّة FTX لتشعل المخاوف مجدّداً وتتسبّب بعزوف العديد من المستثمرين عن الاستثمار في قطاع الكريبتو بوجهٍ عام.

ومن المرجّح أن يكون عام 2023 عاماً حاسماً لصناعة الكريبتو، فبالنّظر إلى وضع أسواق العملات الرقمية خلال الأسابيع الأولى من شهر كانون الثاني/يناير، يمكننا القول بأنّه من المرجّح تعافي أسواق قطاع العملات الرقمية بشكل عامٍ، وأن تبلغ هذه الأسواق أعلى مستوياتها الجديدة على الإطلاق. في هذا السياق، حقّقت العملة الرقميّة الأعلى من حيث إجماليّ القيمة السوقية -عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- مكاسب بلغت نسبتها 23% منذ السابع من شهر كانون الثاني/يناير الجاري وحتّى الآن، ما يدلّ على احتمال حدوث زخمٍ يدفع الأسعار بالاتجاه الصاعد في مختلف قطاعات السّوق؛ ونستعرض فيما يلي أسباب الارتفاع الحاليّ لسعر عملة بيتكوين، ونستكشف سويّاً العوامل التي قد تجعل من الاستثمار في عملاتٍ بديلةٍ واعدة -من أمثال عملات MEMAG وFGHT وCCHG وRIA وD2T استثماراً أكثر أماناً وأعلى تحقيقاً للأرباح من نظيره في عملة بيتكوين.

هل تستمرّ أسعار بيتكوين بالتحسّن خلال 2023؟

لا يخفى على أحدٍ أنّ النّظام الاقتصاديّ بمجمله بات يفتقد إلى أسسٍ راسخةٍ، فقد شهدت السّنوات الثّلاثة الأخيرة إثقال كاهل النّظام العالميّ بضغوطٍ هائلةٍ، ومع أنّ البنوك المركزيّة والحكومات تفعل كلّ ما بوسعها لكبح جماح معدّلات التضخّم المستمرّة بالانفلات، فقد أصبح السواد الأعظم من عموم الناس على يقينٍ بأنّه لا مناص من حدوث الرّكود الاقتصاديّ في عام 2023 الجاري. ولا شكّ في أنّ الرّكود الاقتصاديّ العالميّ هو آخر ما تتمنّاه أسواق الكريبتو لما له من عواقب سلبيّةٍ وخيمةٍ، ولكنّ عامل الخوف آخذٌ بالانحسار على الرّغم من تفاقم الشعور بعدم اليقين؛ ولذا فمن المرجّح أن يكون توخّي الحذر هو السّمة الغالبة على أداء مستثمري العملات الرقميّة خلال عام 2023. ويرى معظم الخبراء أنّه من غير المحتمل أن يشهد هذا القطاع زخماً بالاتجاه الصاعد بحلول نهاية العام الحاليّ.



وعليه فإنّ متداولي العملات الرقميّة -بوجهٍ عامٍ- يركّزون جلّ اهتمامهم على عام 2024 من خلال إستراتيجيّاتهم الاستثماريّة، فمن غير المحتمل أن يشهد عام 2023 بلوغ سعر عملة بيتكوين أعلى مستوياته على الإطلاق، الأمر الذي تحقّق -عند مستوى 69,000$- في السابق؛ ومع ذلك تبدي العملة الرقميّة الرائدة بوادر على التحسّنٍ، ويرى معظم الخبراء أنّ أسواق الكريبتو على وجه العموم ستشهد تعافياً خلال الفترة المقبلة. ويعتبر الارتفاع الأخير في سعر عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) باعثاً على الأمل بالمقارنة مع ما شهدته العملة الأبرز على ساحة الكريبتو على مدار الأشهر السّتة الأخيرة، لكنّ معظم شركات إدارة رؤوس الأموال الاستثماريّة تصرّ على الاكتفاء بمراقبة السّوق من موقع المشاهدين دون خوض غماره.

ومع ذلك، فمن المبشّر حقاً إظهار غالبيّة المؤشّرات الفنيّة وجود بوادر على التحسّن، لكنّ المستثمرين يترقّبون استمرار منعرج الأسعار في السير بمنحاه الصاعد مؤخراً، ولا تقترن هذه البوادر بعملة BTC فحسب، بل تبدي معظم العملات الرقميّة الناجحة ما يدلّ على تعافيها أيضاً، وإذا ما بقيت الأمور على ما هي عليه الآن، فقد تشهد أسواق هذه العملات حقبةً جديدةً تتّسم بالنّمو الهائل؛ وإليكم فيما يلي توقّعات الخبراء بشأن التغيّرات التي قد تطرأ على أسعار عملة بيتكوين خلال السنوات القليلة القادمة.



توقعات سعر بيتكوين

يتّجه عام 2023 لأن يكون واحداً من أكثر الأعوام التي تشهد فيها أسواق الكريبتو -بوجهٍ عام- أشدّ تقلّباتها السعريّة، كما تتباين توقّعات الخبراء الماليّين وخبراء الكريبتو فيما يخصّ سعر عملة بيتكوين المستقبليّ، إذ يرى بعضهم أنّ سعر أعلى العملات الرقميّة قاطبةً من حيث إجماليّ القيمة السوقيّة قد يتراجع ليبلغ قاعه السّعريّ مستوًى غايةً في التواضع عند 5,000$، بينما يرى آخرون أنّه من المرجّح أن ترتفع أسعارها. إليكم أدناه استعراضاً سريعاً لأرجح التحوّلات السعرية التي قد يشهدها سعر بيتكوين بحلول عام 2025 بالمتوسّط.

العام السعر المتوقّع 2023 29,677$ 2024 45,000 2025 72,120

وهنا يتبيّن لنا -بعد تحليل كلٍّ من المؤشّرات الفنيّة المختلفة والمزاج الاجتماعيّ إلى جانب غيرها من مؤشّرات الأداء الرئيسيّة (KPIs)- أنّ سعر عملة بيتكوين قد تراجع ليبلغ قاعه السعريّ في أواخر عام 2022، بينما تشير التوقّعات الحاليّة إلى أنّ سعر عملة BTC على مدار عام 2023 قد يبلغ 29,677$ في المتوسّط؛ ومع ذلك فمن غير المتوقّع أن يبلغ السّعر أعلى مستوياته التي بلغها من قبل على خلفيّة الأوضاع الماليّة الراهنة على مستوى العالم، ولكن من المتوقّع أن تواصل أسعار العملة الرقمية الأبرز ارتفاعها على نحوٍ ثابتٍ.

ومن المرجّح أيضاً أن يجني مقتنو عملة بيتكوين -على المدى الطويل- أرباحاً أعلى بكثيرٍ خلال عام 2024؛ فقد يبلغ سعر عملة بيتكوين 45,000$ بنهاية عام 2024 القادم، ويعدّ هذا السّعر لافتاً بالمقارنة مع المستويات الحاليّة للأسعار؛ وقد يواصل سعر عملة BTC اتّجاهه الصّاعد خلال عام 2025، حيث يتوقّع معظم الخبراء أن يتراوح السّعر -في المتوسّط- بين 61,125$ و80,212$. ومن المعلوم أنّ سعر رائدة العملات الرقمية يتأثّر بعدّة عوامل متباينة، وبما أنّ أسواق الكريبتو تتّجه لأن تشهد تقلّباتٍ غير مسبوقةٍ، يعزف المستثمرون حاليّاً عن الاستثمار في العملة الرقمية الأبرز على الساحة، ويفضّلون الاستثمار في مشاريع الكريبتو الصّاعدة التي تشتمل على عملاتٍ ذات مناحٍ تطبيقيةٍ حقيقيّة في أرض الواقع بجانب بياناتٍ اقتصاديّةٍ متميّزة، وإليكم فيما يلي عرضٌ لأعلى هذه العملات تصنيفاً.

أفضل العملات الرقميّة الجديرة بالاستثمار خلال عام 2023



قد تستغرق العملات الرقميّة القائمة -من أمثال عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC)- وقتاً طويلاً لتتعافى أسعارها، بينما كانت بعض مشاريع الكريبتو الصّاعدة قادرةً على جذب استثماراتٍ مبهرةً خلال الأسابيع القليلة الماضية. وقد قمنا بانتقاء بعضٍ من أكثر الخيارات الاستثماريّة الواعدة رواجاً لنضمن لكم انتهاز فرصة الاستثمار في عملاتٍ رقميّةٍ ذات إمكاناتٍ هائلةٍ لتحقيق أعلى المكاسب في المدى المنظور.



ميتا ماسترز غيلد (Meta Masters Guild-MEMAG) - أوّل مشروع كريبتو مخصّصٍ لألعاب الأجهزة المحمولة



تعتبر ميتا ماسترز غيلد (Meta Masters Guild) أولى منصّات ألعاب الويب الثالث (web3) المصمّمة خصّيصاً للأجهزة المحمولة، وتسعى هذه المنصّة الرائدة إلى تطبيق أبرز ميّزات البلوكتشين المتعلقة باللّامركزيّة على ألعاب الأجهزة المحمولة، وتزويد اللاعبين بألعابٍ فائقة الجودة من أجل قضاء أمتع الأوقات باللعب وكسب الجوائز القيّمة في آنٍ واحدٍ معاً. وسيتمّ منح المكافآت للّاعبين على ترقية الشخصيّات التي تمثّلهم داخل الألعاب والفوز بالتحدّيات الثنائية وغيرها الكثير.



ومن المقرّر أن تضمّ المنصّة ثلاثة ألعاب عند إطلاقها وهي: Meta Karts وMeta Masters World وRaid NFTs؛ وتشتمل كلّ لعبةٍ على سماتٍ مميّزةٍ خاصّةٍ بها، وقد تمّ تصميم الألعاب الثّلاثة بطريقةٍ مذهلةٍ لتكون جذّابةً ومشوقةً للغاية. تتيح هذه الألعاب الجديدة سماتٍ فريدةً وميّزاتٍ حصريّةً يمكن اعتبارها متنفّساً جديداً للمهتمين بقطاع صناعة الأجهزة المحمولة مقارنة بسابقاتها التقليديّة، ويتيح استخدام سمات البلوكتشين وميّزاتها توظيف أنظمةٍ جديدةٍ قد تحدث ثورةً في عالم ألعاب الأجهزة المحمولة بوجهٍ عام.



ويشتمل النّظام التقنيّ لميتا ماسترز غيلد على عملتين أولاهما عملة GEMS التي تستخدم ضمن منصّة الألعاب فقط بغرض شراء المقتنيات الرقمية داخل اللعبة والترقية وما إلى ذلك، وثانيهما عملة MEMAG والّتي تعتبر العملة الأساسيّة للنّظام التقنيّ لمنصة الألعاب الفريدة؛ ويمكن للّاعبين استبدال عملات GEMS بعملات MEMAG التي يمكنهم بيعها في أسواق التداول على المنصّات بعد أن يتمّ إدراجها في منصّات التداول المركزيّة واللّامركزيّة.



تشهد ميتا ماسترز غيلد (Meta Masters Guild) الآن البيع المسبق لعملتها الأساسية MEMAG، ويمكنكم الاستثمار مبكّراً في هذا المشروع الواعد وحصد أعلى العوائد على الاستثمارات في المستقبل، ومن المقرّر إطلاق منصّة الألعاب الشيّقة قبل نهاية عام 2023؛ وفي حال قمتم بالاستثمار فيها الآن فقد يمكنكم كسب أرباحٍ مذهلةٍ في غضون أشهرٍ قليلة.



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فايت آوت (Fight Out-FGHT) - تطبيق اللياقة البدنية في قطاع التحرّك من أجل الكسب يقدّم مكافآتٍ مجزيةً

تعتبر منصّة اللياقة البدنيّة والصّحّة العامّة فايت آوت (Fight Out) مشروع كريبتو واعداً يقوم على فكرةٍ رائعةٍ وأسلوب تنفيذٍ مذهلٍ، كما يعدّ هذا المشروع واحداً من أكثر مشاريع الكريبتو الجديدة رواجاً في السّوق حالياً، ويتصدّر اسمه قوائم "أفضل العملات الرقميّة الواعدة الجديرة بالاستثمار" عبر الإنترنت.

ويصنّف مشروع فايت آوت (Fight Out) كتطبيقٍ مخصّصٍ للصّحة واللياقة البدنية يكافئ المستخدمين النشطين بعملاتٍ رقمية قيّمةٍ يمكن استخدامها ضمن التطبيق، ولذلك يشبه فايت آوت مشروع STEPN، ولكنّه يتيح خيارات تمارين أكثر ويقدّم مكافآتٍ أكبر للمتدرّبين.



ويتعيّن عليكم بعد تنزيل التطبيق على هواتفكم الذكيّة اقتناء حذاءٍ رياضيٍّ افتراضيٍّ مخصّصٍ للتمارين، يشتمل كلّ حذاءٍ على بياناتٍ فريدةٍ وتصميمٍ مخصّصٍ لغرضٍ محدّدٍ، وسيطرح التطبيق عليكم أسئلةً أساسيّةً ليتعرّف على تفضيلات التمرينات الرياضيّة لديكم، ويجري بعض الاختبارات ليحسب مستويات لياقتكم البدنية، وبعدها يمكنكم البدء بالتمارين والهرولة والرّكض وارتياد الصّالات الرياضيّة أو القيام بأنشطةٍ جسديّةٍ أخرى، وستتمّ مكافأتكم بعملةٍ داخل التطبيق وهي عملة REPS التي يمكن استخدامها ضمن التطبيق الفريد.



تجدر الإشارة إلى أنّ عملة REPS تستخدم في كافّة عمليّات الشّراء على التطبيق، ولكن يمكنكم استبدالها بعملات FGHT التي تعدّ العملة الأساسيّة لفايت آوت (Fight Out) والعملة الوظيفيّة الرئيسيّة للمنصّة، ومن المرجّح أن ترتفع قيمة هذه العملة الواعدة بمرور الوقت، بالنّظر إلى ما يتمتّع به تطبيق فايت آوت من تصميمٍ رائعٍ ورواجٍ هائل. ويمكنكم الآن شراء عملات FGHT التي تشهد الآن عملية بيعها المسبق، وقد حصدت منصّة فايت آوت(Fight Out) أكثر من 3 ملايين دولار في غضون أسبوعين فقط، لذا يجدر بكم اغتنام فرصة الاستثمار مبكّراً في واحدٍ من أفضل تطبيقات اللياقة البدنية والصحة العامّة في السّوق والحصول على عائداتٍ ضخمةٍ في المستقبل على استثماراتكم فيه.



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سي بلس تشارج (C+Charge-CCHG) - منصّة كريبتو واعدةٌ تسعى لتغيير مفاهيم مالكي المركبات الكهربائية



تعتبر المركبات الكهربائيّة (EVs) واحدةً من أبرز سمات المستقبل المنظور، ويسعى العالم المتحضّر إلى التخلّص من مركبات الوقود التقليديّ الضارّة بالبيئة في كافّة أنحاء العالم قبل عام 2050، ما يجعل سي بلس تشارج (C+Charge) خياراً استثماريّاً رائعاً؛ كما يعدّ مشروع سي بلس تشارج (C+Charge) واحداً من أحدث مشاريع الكريبتو الواعدة التي تستهدف مالكي المركبات الكهربائيّة -بوجهٍ خاص- حيث يمكّنهم من كسب أرصدة الكربون عند شحن مركباتهم في محطّات الشّحن التابعة له في مختلف أرجاء العالم.

يمكن للمستخدمين تتبّع بصمتهم الكربونيّة واستبدال أرصدة الكربون الخاصّة بكلٍّ منهم بعملة المشروع الأساسيّة CCHG، والتي يمكن استخدامها لدفع أجور شحن المركبات الكهربائيّة في محطّات الشّحن بأيّ مكانٍ في العالم، ما يتيح للمستخدمين تتبّع تكاليف شحن مركباتهم بشكلٍ فوريٍّ وتجنّب تكاليف الشّحن الباهظة -في أوقات الذروة- داخل محطّات الشّحن؛ كما يمكن للمستخدمين ممّن يمتلكون عملاتٍ كافيةً استخدام تطبيق سي بلس تشارج (C+Charge) لطلب تركيب نقاط شحنٍ في واجهة الأبنية التي يمتلكونها، الأمر الذي يتيح لهم استخدام عملة CCHG لدفع أجور الشّحن في كلّ مرّةٍ يقومون فيها بشحن مركباتهم الكهربائيّة مستقبلاً.



لقد أصبح مشروع سي بلس تشارج (C+Charge) غايةً في الشّهرة، وقد بدأ البيع المسبق لعملة CCHG منذ أسبوعين فقط، وحصد المشروع بالفعل مئات الآلاف من الدولارات؛ ويتمّ بيع عملة CCHG بأدنى سعرٍ ممكنٍ لها على الإطلاق حالياً، لذا سارعوا بالاستثمار الآن وترقّبوا مضاعفة استثماراتكم خلال السّنوات القادمة. وإن كنتم من ملّاك المركبات الكهربائيّة (EVs) فيجدر بكم الاستفادة من تطبيق سي بلس تشارج عن طريق زيارة الموقع الرسميّ للمشروع كي تكونوا على اطّلاعٍ بما تقدّمه منصّة سي بلس تشارج (C+Charge) من عروضٍ مذهلة.



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كالفاريا (Calvaria-RIA) - مشروع ألعاب كريبتو على البلوكتشين من نمط بطاقات المعارك القابلة للتداول



تلقى ألعاب بطاقات المعارك القابلة للتداول رواجاً متزايداً على مستوى العالم، وفي حين لا تتمتّع الألعاب التقليديّة القائمة حاليّاً بميّزات البلوكتشين المتطوّرة مثل: الشفافية الكاملة والملكيّة الكاملة للبطاقات الرقميّة وغيرها من الميّزات، يكمن هنا سرّ نجاح لعبة كالفاريا المنتظرة "النّزال الأبدي" (Duels of Eternity) والتي تشتمل على كافّة ميّزات البلوكتشين المذكورة أعلاه، بجانب تقديمها لتجربة ألعاب مثيرةٍ قوامها الاستمتاع باللعب ببطاقات المعارك القابلة للتداول، إلى جانب إمكانيّة كسب العملات المستخدمة ضمن منصّة الألعاب الشيّقة.



يضمّ مشروع كالفاريا (Calvaria) إصدارين من لعبة "النّزال الأبدي"، أحدهما إصدارٌ قائمٌ على البلوكتشين والآخر إصدارٌ كلاسيكيٌّ مخصّصٌ للأجهزة المحمولة ولا يشتمل على سمات اللعب من أجل الكسب (play-to-earn)، ويتمثّل الغرض الوحيد منها في تشجيع اللّاعبين على تعلّم تقنيّات البلوكتشين ومزاياها الفريدة. ويمكنكم عند البدء باللّعب كسب عملات eRIA ضمن اللّعبة في كلّ مرّةٍ تفوزون فيها بمسابقةٍ أو تنجزون مهمّةً، كما يمكنكم استخدام هذه العملات لترقية مجموعات بطاقات المعارك القابلة للتداول وكسب الجوائز والتمتّع بميّزاتٍ إضافيّةٍ وغير ذلك الكثير، كما يمكن للمستخدمين بعد الإطلاق الرّسميّ لمنصّة الألعاب مقايضة عملات eRIA بعملات RIA التي ستكون قابلة للتداول في عددٍ وفير من منصّات التداول الرئيسيّة المركزيّة واللّامركزيّة منها على حدٍّ سواء، ما يعني تمكين اللّاعبين من التصرّف الكامل بمقتنياتهم وفق مخطّطاتهم، إذ يمكنهم بيع عملات RIA أو استبدالها بعملاتٍ رقميّةٍ أخرى في أيّ وقت. وما يزال البيع المسبق الرّسميّ لعملة RIA جارياً في الوقت الراهن إلا أنّه يوشك على النفاد، فسارعوا للانضمام إلى قائمة المستثمرين الأوائل والحصول على أعلى العوائد.



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داش تو تريد (Dash 2 Trade-D2T) - منصّة كريبتو فريدة تقدّم تنبيهات التداول بجانب تتبّع وتحليل البيانات على البلوكتشين



تعدّ داش تو تريد (Dash 2 Trade) -التي طال انتظارها- منصّة كريبتو جديدة تأتي في الوقت المناسب لتقدّم تنبيهات التداول بجانب خدمة تتبّع وتحليل البيانات على البلوكتشين، وقد تبدو داش تو تريد كغيرها من منصّات الكريبتو، إلا أنّها منصّة كريبتو فريدةٌ من نوعها نظراً لاشتمالها على مجموعةٍ كاملةٍ من الأدوات التي تمكّنكم من زيادة عوائدكم الاستثماريّة ومضاعفتها إلى جانب الارتقاء بمستوى نجاحكم في تداول العملات الرقميّة بوجهٍ عام.



تأتي هذه المنصّة في وقتٍ بلغت فيه أسواق الكريبتو قيعانها السعريّة وتتعرّض حالياً لأشدّ درجات تقلّبات الأسعار، وقد تمّ تصميم منصّة داش تو تريد (Dash 2 Trade) بغرض تبسيط عمليّة التداول وتقديم كافّة البيانات الضّروريّة ضمن واجهة مستخدمين واحدةٍ، ولذلك تلبّي هذه المنصّة الرائدة حاجة المتداولين المتنامية في التأقلم مع تطوّرات الأسواق بالغة التعقيد. علاوةً على ذلك، يرجع الفضل في تصميم منصّة داش تو تريد إلى الفريق القائم على ليرن تو تريد (Learn 2 Trade)، وهي منصّةٌ اجتماعيةٌ ذات مجتمعٍ قويٍّ قوامه يفوق 80,000 مستخدمٍ وسجلٍّ حافلٍ بالنجاحات.



وقد شهد مشروع منصّة داش تو تريد (Dash 2 Trade) إدراج عملة D2T في منصّة Gate.io في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، وهو أوّل إدراجٍ لها في منصّة تداولٍ مركزيّةٍ، ومن المقرّر إدراج العملة للتداول في منصّاتٍ أخرى في المستقبل القريب، وقد حقّق البيع المسبق لهذه العملة نجاحاً باهراً بعد إتمامه قبل أشهرٍ من موعد انتهائه المقرّر، ولذلك ارتأى المطوّرون تقديم كلّ ميّزةٍ من ميّزات المنصّة على حدة، بدءاً من واجهة المستخدمين الموجودة مسبقاً. وتعتبر داش تو تريد الخيار الأمثل إذا كنتم تودّون تحقيق الاستفادة القصوى من كلّ عملية تداولٍ تقومون بها، فسارعوا إلى شراء بعض عملات D2T واستخدموها لشراء اشتراكٍ مدفوعٍ لتستفيدوا من الميّزات المتطوّرة والحصريّة التي تقدّمها المنصّة.



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خاتمة



ما يزال مستقبل أسواق العملات الرقمية يشوبه الكثير من الغموض، ولكن يمكننا القول إجمالاً -وبالنّظر إلى التحرّكات السعريّة الحاليّة- بأنّ هذه الأسواق تتعافى على نحوٍ مطّردٍ؛ وما تزال عملة بيتكوين (Bitcoin-BTC) العملة الرقميّة الأعلى من حيث القيمة السوقيّة الإجماليّة، وبالرّغم من ارتفاع سعرها على نحوٍ ملحوظٍ خلال الأسبوع الماضي، فمن المرجّح أن تستغرق رائدة العملات الرقمية أعواماً حتّى تبلغ أعلى المستويات التي حقّقتها في الماضي على الإطلاق. فإذا كنتم تودّون الاستثمار في عملاتٍ رقميّةٍ بديلةٍ ذات إمكانات نموٍ هائلة، فإنّ العملات المذكورة أعلاه تمثّل خياراتكم الأمثل والأكثر أماناً، وإذا قمتم بالاستثمار في هذه العملات اليوم فقد تحصدون عوائد مدهشةً في المستقبل القريب. وختاماً، نتمنّى لكم حظّاً طيّباً!