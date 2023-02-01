الخارجية الامريكية: واشنطن لا تزال تعتبر الضفة الغربية أراض محتلة

وطن: قالت وزارة الخارجية الامريكية ان واشنطن لا تزال تعتبر الضفة الغربية أراض محتلة، وهذا الموقف لم يتغير منذ احتلالها عام 1967.

وقالت الخارجية الامريكية ان الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بأن حل الدولتين هو المسار الوحيد القادر على تحقيق السلام.

وكان وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قد التقى الرئيس محمود عباس يوم أمس في مقر الرئاسة في رام الله.

ونقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الأميركي معارضته أي خطوة من أي طرف يمكن أن تصعّب حل الدولتين بما في ذلك توسيع المستوطنات.

وقال بلينكن إن من المهم اتخاذ خطوات لخفض التصعيد في الضفة الغربية، مضيفا أن بلاده ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالة الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين.

وأكد أن الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال ملتزما بمبدأ حل الدولتين ويعارض أي خطوة تعرقل تحقيق ذلك، وشدد على أن الولايات المتحدة تعارض سياسات الهدم والطرد والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة.