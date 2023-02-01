"اكسيوس": واشنطن طرحت على السلطة خطة أمنية لمواجهة المقاومة في جنين ونابلس

وطن: قال موقع "أكسيوس" الامريكي ان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مارس ضغوطا على الرئيس ، محمود عباس، في محاولة لإقناعه بقبول وتنفيذ خطة تهدف إلى إعادة سيطرة السلطة الفلسطينية على مدينتي جنين ونابلس، بحسب مسؤولين أميركيين وإسرائيليين رفيعي المستوى، مساء اليوم، الأربعاء.

ولفت التقرير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "تبحث عن سبل تهدئة الوضع في الضفة الغربية ومنعها من التدهور إلى انتفاضة ثالثة"، فيما ترى الإدارة الأميركية أن "تراجع السيطرة الأمنية للسلطة الفلسطينية هو سبب رئيسي للتصعيد"، بحسب المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين.

وشدد بلينكن خلال لقائه مع الرئيس ، عباس، في مقر الرئاسة في رام الله أمس، الثلاثاء، على أنه "من أهم الخطوات التي يتعين على السلطة الفلسطينية اتخاذها من أجل تهدئة الوضع الأمني قبول وتنفيذ خطة أمنية صاغتها الولايات المتحدة" بواسطة المنسق الأمني الأميركي الحالي في القدس، الجنرال مايكل فينزل، بحسب التقرير.

وأفاد الموقع الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، بأن خطة فينزل "تحدد كيف يمكن لقوات الأمن الفلسطينية استعادة السيطرة على شمالي الضفة الغربية، وخاصة في جنين ونابلس". وتشمل "تدريب قوة فلسطينية خاصة سيتم نشرها في مناطق شمالي الضفة" لمواجهة المجموعات الفلسطينية المسلحة.

ولفت التقرير إلى أن المنسق الأمني الأميركي في القدس، فينزل، قدم خطته إلى حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية قبل عدة أسابيع؛ في حين صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عملياته العدوانية على مدينتي نابلس وجنين، كان آخرها اقتحام مدينة جنين، يوم الخميس الماضي، عشية وصول بلينكن، وأسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين.

وبحسب التقرير، فإن الجانب الإسرائيلي "وافق على الخطة الأميركية، لكن الفلسطينيين أبدوا تحفظات كثيرة عليها، أبرزها أنها لا تتضمن أي مطالب من إسرائيل، ولا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السلطة الفلسطينية لبناء دعم شعبي لمثل هذه العملية". وأشار إلى أن الرئيس عباس مع مسؤولين أمنيين مصريين وأردنيين، الذين طالبوه باتخاذ خطوات لتحسين الوضع الأمني في الضفة الغربية، وذلك قبل اجتماعه بوزير الخارجية الأميركي، بلينكن.