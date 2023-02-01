اطلاق صاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف

وطن: دوت صافرات الانذار مساء اليوم في مستوطنات غلاف غزة وتحديدا "نيرعام" و"سديروت".

وقال جيش الاحتلال ان القبة الحديدية اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

ونقلت وسائل اعلام عبرية عن مستوطنين قولهم انهم سمعوا اصوات انفجارات قوية مساء اليوم، يبدو انها ناجمة عن صوت القبة الحديدية خلال اعتراضها الصاروخ.

ولفتت الى اصابة مستوطن بجروح خفيفة اثناء هروبه الى الملاجئ لحظة دوي صافرات الانذار.

واضافت وسائل الاعلام العبرية ان صفارات الإنذار دوت في "سديروت" خلال مراسم إحياء ذكرى مستوطِنة قتلت بصاروخ قـســـــام قبل 18 عامًا.