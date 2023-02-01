تشاد تفتتح سفارتها لدى الاحتلال غدا

وطن: قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إن تشاد ستفتتح غدا الخميس سفارتها في "إسرائيل"، تتويجا لعلاقات ثنائية بدأت قبل خمس سنوات.

جاء إعلان نتنياهو اليوم الأربعاء تزامنا مع زيارة رسمية يجريها الرئيس التشادي محمد ديبي لدولة الاحتلال تستغرق 48 ساعة.

وقال مكتب نتنياهو إن الرئيس التشادي سيترأس حفل افتتاح السفارة، التي لم يتضح على الفور مكانها.

وتحتفظ معظم الدول التي لها علاقات مع الاحتلال بسفاراتها في "تل أبيب".

واستأنفت "تل أبيب" وتشاد العلاقات في عام 2018 بعد زيارة الرئيس إدريس ديبي إلى دولة الاحتلال.