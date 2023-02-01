"اتحاد الهلال" تطرح منتج القهوة المثلجة "كوبولينو" في السوق الفلسطيني

وطن: أعلنت شركة اتحاد الهلال التجارية، الشركة الرائدة في مجال تسويق وتوزيع العديد من المنتجات الاستهلاكية العالمية، عن طرح أحدث منتجاتها في السوق الفلسطيني، وهو منتج القهوة المثلجة وذلك تحت العلامة التجارية "كوبولينو- Copolino".

ويعد هذا المنتج إضافة نوعية في مسيرة الشركة، باعتبار أنه صنع خصيصاً بأفضل المواصفات الأوروبية لصالح "اتحاد الهلال"، لينسجم مع أذواق الجمهور الفلسطيني وتطلعاته.

تمتاز قهوة "كوبولينو" المثلجة بمذاقها المميز، نظراً لاستخدام الحليب الطبيعي فيها، ومادة القهوة المعدة فيها بشكل مركز مع تقليل مادة السكر، ما يضفي على هذا المنتج طعماً غير اعتيادي بالنسبة لهواة هذا الصنف من المشروبات الخفيفة، بالإضافة لكونه يقدم بعبوات بسعة 250 ملم.

وحرصت الشركة مع بدء طرح المنتج في أسواق الضفة الغربية والقدس، على إطلاق حملة ترويجية واسعة باستخدام أدوات دعائية متنوعة، للتعريف بمزايا هذا المنتج الفريد.

وتستعد الشركة خلال الأيام المقبلة، لتنظيم سلسلة فعاليات تذوق للمنتج، الذي جاء طرحه ترجمة لالتزام "اتحاد الهلال" بتوفير أفضل المنتجات من السلع الاستهلاكية الخفيفة مثل السكاكر، ووجبات التسالي المالحة ، إضافة إلى منتجات القهوة والعسل، و العصائر، و مواد التنظيف ، التي تصنعها كبار الشركات العالمية.

ولم تخف الشركة تطلعها إلى طرح مزيد من المنتجات في السوق الفلسطينية، بما يشمل الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، في إطار عنايتها بإثراء وتنويع سلة المنتجات التي تتيحها للجمهور، كجزء من عنايتها بالتواجد بقوة في فلسطين، ووضع منتجات الشركات العالمية في متناول المواطن الفلسطيني الذي يستحق الأفضل.

يذكر أن شركة اتحاد الهلال، تتمتع بخبرة واسعة في تسويق وتوزيع المنتجات العالمية، تمتد على مدار نحو 30 عاماً، حيث يقوم أسطول موظفيها ويبلغ عددهم نحو 220 موظفاً وموظفة، بتوفير منتجات الشركات العالمية التي تملك وكالاتها عبر خطوط توزيع ضخمة، تصل إلى نحو 8,000 نقطة بيع معتمدة في كل من القدس الشرقية و الضفة الغربية و قطاع غزة